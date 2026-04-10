タレントのおのののかが９日に自身のインスタグラムを更新し、家族で東京ディズニーシーを満喫する様子を公開した。

「東京ディズニーシー２５周年 スパークリング・ジュビリー 東京ディズニーリゾートより招待頂き、家族で行ってきました」と書き出したおの。

「キラキラ輝く海のようなジュビリーブルーで彩られたパーク、幸福度が高すぎたよ」とつづると、鮮やかなジュビリーブルーで彩られたパーク内の様子と、その雰囲気に合った青色基調のコーデを披露した。

また、「娘はジャスミンが大好きなのでイメージカラーにもぴったり 限定グッズも可愛すぎた。」とつづり、映画『アラジン』に登場する人気キャラクター「ジャスミン」の装いをした娘のショットも複数枚アップした。

そして、「２５周年おめでとうございます」とつづり、投稿を締めた。

この投稿には「娘さんもののかちゃんもお洋服めっちゃ可愛い」「ののかちゃんに娘ちゃんのポーズとても可愛いすぎです」「ののかちゃんカチューシャ似合って可愛い素敵です」「ののかちゃんのお洋服どこのですか？」といったコメントが寄せられている。

おのは、２０２０年９月に競泳選手の塩浦慎理と結婚し、２１年１０月に第１子女児を出産した。