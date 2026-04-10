今日10日(金)は、全国的に雨が降るでしょう。西日本と東日本では雷を伴い激しく降る所があり、南よりの風が強まりそうです。太平洋側を中心に大雨の恐れがありますので、低い土地の浸水や河川の増水、土砂災害にご注意ください。竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。

西日本や東日本で激しい雷雨の所も

今日10日(金)は、前線を伴った低気圧が発達しながら日本海を北東へ進み、前線が本州付近を通過するでしょう。低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。





九州や四国、中国地方、近畿は、昼過ぎにかけて、局地的に雷を伴った激しい雨が降るでしょう。太平洋側を中心に大雨の恐れがありますので、道路の冠水や低い土地の浸水、河川の増水、土砂災害にご注意ください。夕方以降は天気が回復して、晴れる所が多くなりそうです。北陸や東海、関東、東北は夜にかけて断続的に雨が降るでしょう。東海では激しい雷雨の所があり、静岡県など大雨の可能性があります。関東も夕方以降は土砂降りの雨になりそうです。朝に雨が降っていなくても、帰宅時間が遅くなる方は、大きめの傘をお持ちください。北海道も午後は広く雨が降るでしょう。西日本や東日本を中心に南よりの風が強まりそうです。竜巻などの激しい突風に注意が必要です。

雨でも気温は高め

最高気温は全国的に平年より高いでしょう。



九州から近畿は昨日(9日)より高く、5月並みの所が多くなりそうです。高知市は25℃の予想で、少しムシムシするかもしれません。調節しやすい服装を選ぶなど、体調を崩さないようお気をつけください。