【韓国】
中銀政策金利（4月）時刻未定
予想　2.5%　前回　2.5%（韓国中銀政策金利)

【日本】
国内企業物価（3月）08:50
予想　0.8%　前回　-0.1%（前月比)
予想　2.3%　前回　2.0%（前年比)

【中国】
生産者物価指数（PPI）（3月）10:30
予想　0.5%　前回　-0.9%（前年比)

消費者物価指数（CPI）（3月）10:30　
予想　1.2%　前回　1.3%（前年比)

【ユーロ圏】
ドイツ消費者物価指数（確報）（3月）15:00
予想　1.1%　前回　1.1%（前月比)　
予想　2.7%　前回　2.7%（前年比)
予想　1.2%　前回　1.2%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想　2.8%　前回　2.8%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)

【カナダ】
雇用統計（3月）21:30　
予想　1.25万人　前回　-8.39万人（雇用者数・前月比)
予想　6.8%　前回　6.7%（失業率)

【米国】
消費者物価指数（CPI）（3月）21:30
予想　1.0%　前回　0.3%（前月比)
予想　3.4%　前回　2.4%（前年比)　
予想　0.3%　前回　0.2%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想　2.7%　前回　2.5%（食品・エネルギー除くコア・前年比)

耐久財受注（確報値）（2月）23:00
予想　0.0%　前回　0.0%（前月比)
予想　0.4%　前回　0.4%（輸送除くコア・前月比)

ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（4月）23:00
予想　52.0　前回　53.3（ミシガン大学消費者信頼感指数)

製造業新規受注（2月）23:00
予想　-0.2%　前回　0.1%（前月比)

※予定は変更することがあります