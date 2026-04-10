本日の予定【経済指標】
【韓国】
中銀政策金利（4月）時刻未定
予想 2.5% 前回 2.5%（韓国中銀政策金利)
【日本】
国内企業物価（3月）08:50
予想 0.8% 前回 -0.1%（前月比)
予想 2.3% 前回 2.0%（前年比)
【中国】
生産者物価指数（PPI）（3月）10:30
予想 0.5% 前回 -0.9%（前年比)
消費者物価指数（CPI）（3月）10:30
予想 1.2% 前回 1.3%（前年比)
【ユーロ圏】
ドイツ消費者物価指数（確報）（3月）15:00
予想 1.1% 前回 1.1%（前月比)
予想 2.7% 前回 2.7%（前年比)
予想 1.2% 前回 1.2%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想 2.8% 前回 2.8%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)
【カナダ】
雇用統計（3月）21:30
予想 1.25万人 前回 -8.39万人（雇用者数・前月比)
予想 6.8% 前回 6.7%（失業率)
【米国】
消費者物価指数（CPI）（3月）21:30
予想 1.0% 前回 0.3%（前月比)
予想 3.4% 前回 2.4%（前年比)
予想 0.3% 前回 0.2%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 2.7% 前回 2.5%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
耐久財受注（確報値）（2月）23:00
予想 0.0% 前回 0.0%（前月比)
予想 0.4% 前回 0.4%（輸送除くコア・前月比)
ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（4月）23:00
予想 52.0 前回 53.3（ミシガン大学消費者信頼感指数)
製造業新規受注（2月）23:00
予想 -0.2% 前回 0.1%（前月比)
※予定は変更することがあります
中銀政策金利（4月）時刻未定
予想 2.5% 前回 2.5%（韓国中銀政策金利)
【日本】
国内企業物価（3月）08:50
予想 0.8% 前回 -0.1%（前月比)
予想 2.3% 前回 2.0%（前年比)
【中国】
生産者物価指数（PPI）（3月）10:30
予想 0.5% 前回 -0.9%（前年比)
消費者物価指数（CPI）（3月）10:30
予想 1.2% 前回 1.3%（前年比)
【ユーロ圏】
ドイツ消費者物価指数（確報）（3月）15:00
予想 1.1% 前回 1.1%（前月比)
予想 2.7% 前回 2.7%（前年比)
予想 1.2% 前回 1.2%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想 2.8% 前回 2.8%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)
【カナダ】
雇用統計（3月）21:30
予想 1.25万人 前回 -8.39万人（雇用者数・前月比)
予想 6.8% 前回 6.7%（失業率)
【米国】
消費者物価指数（CPI）（3月）21:30
予想 1.0% 前回 0.3%（前月比)
予想 3.4% 前回 2.4%（前年比)
予想 0.3% 前回 0.2%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 2.7% 前回 2.5%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
耐久財受注（確報値）（2月）23:00
予想 0.0% 前回 0.0%（前月比)
予想 0.4% 前回 0.4%（輸送除くコア・前月比)
ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（4月）23:00
予想 52.0 前回 53.3（ミシガン大学消費者信頼感指数)
製造業新規受注（2月）23:00
予想 -0.2% 前回 0.1%（前月比)
※予定は変更することがあります