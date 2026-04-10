【リオデジャネイロ＝大月美佳】南米ペルーで１２日、大統領選が投開票される。

２０２４年に死去したアルベルト・フジモリ元大統領の長女で、日系３世のケイコ氏（５０）が複数の世論調査でリードし、決選投票に進む見通しだ。４度目となる今回の挑戦で、悲願の大統領の座を射止めることができるか注目されている。

選挙戦には３５人が立候補している。４月に公表された四つの世論調査によると、ケイコ氏の支持率は１０〜１５％でいずれもトップ。コメディアンのカルロス・アルバレス氏（６２）やラファエル・ロペスアリアガ前リマ市長（６５）らが追っている。有効投票の過半数を満たすとみられる候補者はおらず、６月に上位２人による決選投票が実施される公算が大きい。

ケイコ氏は最大会派の中道右派「人民勢力党」党首で、過去３回、大統領選に出馬したが、いずれも決選投票で敗れた。背景には、強権や汚職のイメージが強い父フジモリ氏の「負の遺産」があったとされる。

今回は、フジモリ氏の死去後初めて挑んだ選挙戦で、ケイコ氏は、テロ対策など父親の功績をアピールした上で、自身も治安対策を強化し、「秩序と安全を取り戻す」と訴える。裁判所が今年１月、不正な選挙資金を受け取った疑惑について、ケイコ氏の起訴を却下したことも追い風となっている。

一方、ペルー政界は過去１０年で８人の大統領が交代するなど混乱が続き、それに伴う激しい抗議活動や治安の悪化が社会問題化している。国会ではケイコ氏が率いる人民勢力党が主導し、大統領の罷免（ひめん）決議案を可決するなどしてきたことから、ケイコ氏に混乱の責任の一端があるとの見方も強い。

３月２５日と３１日に行われた公開討論会では、ケイコ氏に対し他の候補者から、「犯罪との闘いや市民の安全確保にあなたは貢献できない。あなたが犯罪の増加を招いたからだ」「フジモリは（大統領の座に）二度と戻ってはならない」といった非難が相次いだ。