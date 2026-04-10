先発出場の鈴木唯人は攻撃けん引、フライブルクはEL準々決勝第1戦でセルタに快勝
[4.9 EL準々決勝第1戦 フライブルク 3-0 セルタ]
UEFAヨーロッパリーグ(EL)は9日、準々決勝第1戦を開催した。MF鈴木唯人が所属するフライブルク(ドイツ)はセルタ(スペイン)と対戦し、3-0で勝利。先発出場の鈴木は後半29分までプレーした。
クラブ史上初のELベスト8入りを決めたフライブルクは、その勢いを止めることなく、序盤から攻撃を仕掛けていく。前半6分、鈴木が相手の最終ライン間をすり抜け、PA左へのパスに反応。鋭い切り返しからシュート性のクロスを上げ、決定機を作った。
前半10分、フライブルクが先制。FKの混戦からMFヨハン・マンザンビが敵陣付近でパス。PAライン上からMFビンチェンツォ・グリフォが右足シュートを放ち、ゴール右隅に決めた。
さらに前半32分、フライブルクは追加点を挙げる。後方からのロングボールをDFフィリップ・トロイが収め、鈴木との連係からPA右にパスを通す。FWイゴール・マタノビッチが折り返し、最後はMFヤン・ニクラス・ベステが押し込んだ。
フライブルクは前半を2-0で折り返す。後半に入ってもペースを奪われることなく、攻勢を緩めない。トップ下の鈴木はサイドに移動しつつ攻撃をけん引。後半29分の2枚替えでピッチを下がった。
後半33分、フライブルクがダメを押す。右CKをDFマティアス・ギンターが頭で合わせ、3-0と点差を広げた。
セルタの数少ないチャンスからゴールを守り切ったフライブルクは、そのまま3-0で試合終了。ホームでの第1戦を白星で飾った。16日にアウェーで第2戦に臨む。
UEFAヨーロッパリーグ(EL)は9日、準々決勝第1戦を開催した。MF鈴木唯人が所属するフライブルク(ドイツ)はセルタ(スペイン)と対戦し、3-0で勝利。先発出場の鈴木は後半29分までプレーした。
クラブ史上初のELベスト8入りを決めたフライブルクは、その勢いを止めることなく、序盤から攻撃を仕掛けていく。前半6分、鈴木が相手の最終ライン間をすり抜け、PA左へのパスに反応。鋭い切り返しからシュート性のクロスを上げ、決定機を作った。
さらに前半32分、フライブルクは追加点を挙げる。後方からのロングボールをDFフィリップ・トロイが収め、鈴木との連係からPA右にパスを通す。FWイゴール・マタノビッチが折り返し、最後はMFヤン・ニクラス・ベステが押し込んだ。
フライブルクは前半を2-0で折り返す。後半に入ってもペースを奪われることなく、攻勢を緩めない。トップ下の鈴木はサイドに移動しつつ攻撃をけん引。後半29分の2枚替えでピッチを下がった。
後半33分、フライブルクがダメを押す。右CKをDFマティアス・ギンターが頭で合わせ、3-0と点差を広げた。
セルタの数少ないチャンスからゴールを守り切ったフライブルクは、そのまま3-0で試合終了。ホームでの第1戦を白星で飾った。16日にアウェーで第2戦に臨む。