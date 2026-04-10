10日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比28.0ポイント高の3780.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



3876.36ポイント ボリンジャーバンド3σ

3795.29ポイント ボリンジャーバンド2σ

3780.50ポイント 10日夜間取引終値

3754.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

3741.47ポイント 9日TOPIX現物終値

3727.20ポイント 5日移動平均

3714.21ポイント ボリンジャーバンド1σ

3661.50ポイント 一目均衡表・転換線

3656.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

3635.35ポイント 75日移動平均

3633.14ポイント 25日移動平均

3627.25ポイント 一目均衡表・基準線

3552.07ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3470.99ポイント ボリンジャーバンド2σ

3389.92ポイント ボリンジャーバンド3σ

3309.43ポイント 200日移動平均



株探ニュース