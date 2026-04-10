　10日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比28.0ポイント高の3780.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3876.36ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3795.29ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3780.50ポイント　　10日夜間取引終値
3754.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3741.47ポイント　　9日TOPIX現物終値
3727.20ポイント　　5日移動平均
3714.21ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3661.50ポイント　　一目均衡表・転換線
3656.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3635.35ポイント　　75日移動平均
3633.14ポイント　　25日移動平均
3627.25ポイント　　一目均衡表・基準線
3552.07ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3470.99ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3389.92ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3309.43ポイント　　200日移動平均

株探ニュース