TOPIX先物テクニカルポイント（10日夜間取引終了時点）
10日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比28.0ポイント高の3780.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3876.36ポイント ボリンジャーバンド3σ
3795.29ポイント ボリンジャーバンド2σ
3780.50ポイント 10日夜間取引終値
3754.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3741.47ポイント 9日TOPIX現物終値
3727.20ポイント 5日移動平均
3714.21ポイント ボリンジャーバンド1σ
3661.50ポイント 一目均衡表・転換線
3656.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3635.35ポイント 75日移動平均
3633.14ポイント 25日移動平均
3627.25ポイント 一目均衡表・基準線
3552.07ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3470.99ポイント ボリンジャーバンド2σ
3389.92ポイント ボリンジャーバンド3σ
3309.43ポイント 200日移動平均
株探ニュース
3876.36ポイント ボリンジャーバンド3σ
3795.29ポイント ボリンジャーバンド2σ
3780.50ポイント 10日夜間取引終値
3754.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3741.47ポイント 9日TOPIX現物終値
3727.20ポイント 5日移動平均
3714.21ポイント ボリンジャーバンド1σ
3661.50ポイント 一目均衡表・転換線
3656.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3635.35ポイント 75日移動平均
3633.14ポイント 25日移動平均
3627.25ポイント 一目均衡表・基準線
3552.07ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3470.99ポイント ボリンジャーバンド2σ
3389.92ポイント ボリンジャーバンド3σ
3309.43ポイント 200日移動平均
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