　10日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比23ポイント安の739ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

812.06ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
789.77ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
767.49ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
760.62ポイント　　9日東証グロース市場250指数現物終値
752.60ポイント　　5日移動平均
745.20ポイント　　25日移動平均
739.00ポイント　　10日夜間取引終値
732.21ポイント　　200日移動平均
729.50ポイント　　一目均衡表・基準線
728.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
725.01ポイント　　75日移動平均
722.91ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
713.00ポイント　　一目均衡表・転換線
700.63ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
700.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
678.34ポイント　　ボリンジャーバンド3σ

株探ニュース