10日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比23ポイント安の739ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



812.06ポイント ボリンジャーバンド3σ

789.77ポイント ボリンジャーバンド2σ

767.49ポイント ボリンジャーバンド1σ

760.62ポイント 9日東証グロース市場250指数現物終値

752.60ポイント 5日移動平均

745.20ポイント 25日移動平均

739.00ポイント 10日夜間取引終値

732.21ポイント 200日移動平均

729.50ポイント 一目均衡表・基準線

728.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

725.01ポイント 75日移動平均

722.91ポイント ボリンジャーバンド-1σ

713.00ポイント 一目均衡表・転換線

700.63ポイント ボリンジャーバンド2σ

700.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

678.34ポイント ボリンジャーバンド3σ



株探ニュース