ニューストップ > 車ニュース > 注目の開幕戦は大混戦で波乱の展開に！ TOYOTA GAZOO Racing GR86/B… 注目の開幕戦は大混戦で波乱の展開に！ TOYOTA GAZOO Racing GR86/BRZ Cup 2026に井口卓人率いるTeam Takutyが挑んだ 注目の開幕戦は大混戦で波乱の展開に！ TOYOTA GAZOO Racing GR86/BRZ Cup 2026に井口卓人率いるTeam Takutyが挑んだ 2026年4月10日 7時0分 WEB CARTOP リンクをコピーする みんなの感想は？ リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 2026年はシリーズチャンピオン奪還はもちろんもっとスバルを盛り上げるぞ！ TOYOTA GAZOO Racing GR86／BRZ Cupに参戦するチームタクティがトークショーを開催 トヨタ陣営がひしめくGR86・BRZ Cup 2026に３台のスバルで挑む！ ３名のドライバーが狙うはBRZでの王座奪還だ 現役GTドライバーも多数参戦の大激戦！ 手に汗握るTGR GR86／BRZ Cupのプロクラスに密着した 関連情報（BiZ PAGE＋） 新幹線