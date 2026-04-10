今期セミファイナル初出場で大きな仕事をやってのけた。赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）が4月9日、「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」の第1試合に登板。序盤の一発ツモ倍満に嶺上開花ドラ4のダメ押し弾で7万点オーバーの大トップを飾った。

【映像】太、“役なし”からの嶺上開花ドラ4 衝撃のダメ押し打

当試合は起家からBEAST X・下石戟（協会）、KONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）、セガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）、渡辺の並びでスタート。東1局から渡辺の大物手が炸裂した。渡辺が先制リーチ、竹内がヤミテンで構え、伊達が追っかけリーチで3選手によるめくり合いがぼっ発。そんな中、勝負に出た下石から渡辺の待ち牌である1筒がこぼれ、渡辺がリーチ・ピンフ・一盃口・裏2の8000点（供託1000点）をアガリ、幸先の良いスタートを切った。

続く東2局は伊達が先制リーチで仕掛ける中、渡辺が追っかけリーチ。すると渡辺は残り1枚の西を一発でツモり倍満・16000点（供託1000点）を奪取。熱血実況の日吉辰哉（連盟）は「ナイスリーチでしたね！」と絶叫した。

序盤で大きく抜け出した渡辺は南2局で伊達から8000点をアガリ、独走状態に。ファイナル進出に向け少しでも素点を稼いでおきたい渡辺は親番の南4局1本場で嶺上開花・ドラ4を炸裂させ12000点（＋300点、供託1000点）を奪取、7万点オーバーでチームに今期セミファイナル初トップを持ち帰った。

大きな仕事をやってのけた渡辺はインタビューに応じると「ノリノリでした」と満面の笑み。「点数を持ったときにまくられることが多かったので、油断しないようにしました」と対局中の胸中を明かしつつ、「朝までやるつもりでした」と強気なコメントも残し、リポーターを驚かせた。

各チーム全20試合と、あっという間に終わってしまうポストシーズン。ファイナルに進むためには1戦1戦が負けられない戦いだ。最後に渡辺は「昨シーズンはポストシーズンで自分が足を引っ張っちゃって、かなり悔しいシーズンになってしまったので、今年は自分が活躍して、ファイナルに進んで優勝したいと思っています」と意気込みを語った。

【第1試合結果】

1着 赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）7万300点/＋90.3

2着 セガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）3万500点/＋10.5

3着 BEAST X・下石戟（協会）9900点/▲30.1

4着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）ー1万700点/▲70.7

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA/麻雀チャンネルより）