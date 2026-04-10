イスラエルのネタニヤフ首相は9日、レバノンとの直接交渉を早期に開始するよう指示したことを明らかにしました。

ネタニヤフ首相は9日、レバノンから何度も要請があったとし、「8日の閣議において、レバノンとの直接交渉をできるだけ早期に開始するよう指示した」と述べました。交渉では、レバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラの武装解除などに焦点が当たるとしています。

アメリカのニュースサイト・アクシオスは、最初の交渉は来週、ワシントンで開催され、アメリカ政府高官の話として、ウィトコフ中東担当特使がネタニヤフ氏に対し、交渉を開始するよう求めたと報じています。

また、アメリカのトランプ大統領は9日、NBCの取材に対し、8日に行ったネタニヤフ首相との電話会談でレバノンへの攻撃を控えるよう求めたことを明らかにし、「ネタニヤフ氏は控えめにするつもりだ」と述べました。イランとの交渉については「非常に楽観的だ」と述べる一方で、「合意に至らなければ、非常に痛ましい事態になるだろう」と圧力をかけました。

一方で、ネタニヤフ氏はSNSで、「北部の住民の安全を取り戻すまでヒズボラへの攻撃を続ける」とも話しています。イスラエル軍は9日も攻撃を行っており、レバノンとの交渉に進展するかは不透明です。

こうした中、イランの最高指導者モジタバ・ハメネイ師は新たな声明で、「ホルムズ海峡の管理を新たな段階に進める」と述べました。また「すべての抵抗戦線を一体とみなしている」とし、イランが支援するヒズボラへの攻撃をやめるよう求めた形です。