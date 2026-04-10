杉浦太陽＆辻希美、渡辺美奈代も 芸能人の驚きインテリア「センスの塊」「この家バカでけぇ」
4月10日は日本インテリア協会が制定した「インテリアを考える日」。ここでは、人気芸能人が自身のSNSで公開した驚きのインテリアや豪華な自宅についてまとめてみた！
【写真】超ビッグな植物、アーティスティックな家具も 芸能人のインテリアがすごい！
■滝沢眞規子
NEIGHBORHOODなどのブランドで知られるファッションデザイナー・滝沢伸介の妻でモデルの滝沢眞規子。2003年に長女、2007年に長男、2008年に次女を出産し、SNSでは普段から私服コーデや日常生活などのオフショットを投稿している。そんな彼女が3月に披露したのは自宅リビングの写真。革張りのソファの奥には、大きなフラワーベースにユーカリの枝が活けられている。
投稿の中で滝沢は「ユーカリ ほんのりいい香りがするよ」とつづり「ちょっと忙しいかなって思う時にお花とか枝物で私は癒されてます」と明かした。大きなユーカリの枝が引き立つスタイリッシュなリビングに、ファンからは「花瓶に活けてる動画見てみたいです」「かおりに癒されますよね」「自然のエネルギーに癒されている様子伝わってきます」といったコメントが寄せられている。
■梨花
モデル、タレントとして高い支持を集める梨花。プライベートでは2010年1月に結婚し、2011年11月に第1子を出産している彼女は2014年にハワイへ移住。さらに2024年にはカリフォルニアへと拠点を移している。そんな彼女がYouTubeで自身のアトリエを公開。スイスの建築家、ピエール・ジェンヌレのデザインがお気に入りであることを明かしつつ、購入したばかりのイタリアの家具メーカー「ドリアデ」のイスを披露している。
さらに動画では、梨花がアトリエに備えられたイタリアのブランド「フロス」の照明やインテリアブランド「ジェルバゾーニ」のダイニングテーブル、さらにアート作品なども紹介。シックかつモダンな雰囲気のアトリエに、ファンからは「オリジナルで洗練されたお家」「なんかもうホントに別格だなと思う。生き様を感じられる」「センスの塊だし、全てが女子の憧れ！」などの反響が集まっている。
杉浦太陽＆辻希美一家は自宅内で引っ越し!?
■石田ゆり子
連続テレビ小説『虎に翼』（NHK総合ほか）や劇場版第3弾の公開も控える『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』シリーズなどの作品で知られる石田ゆり子は、自身のSNSでたびたび愛犬や愛猫とのオフショットを公開している。3月にはインスタグラム上に自宅リビングのテレビでワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を観戦する様子を公開。写真には、大きなテレビの前に陣取り“最前列”で日本代表を応援する愛犬の姿が。
カメラの方を振り返り笑顔を見せる愛犬の様子に、ファンからは「一緒に応援!!心強い」「一緒に野球見てるのかな？今日も可愛い!!」「ゆり子さんと一緒に熱い応援、最高です！」といった声が集まっている。
■杉浦太陽＆辻希美
芸能界ずい一の仲良しファミリーとしておなじみなのが杉浦太陽＆辻希美一家。家族の賑やかな日常をブログやYouTubeで公開している杉浦家だが、3月には自宅リビングの床暖工事を報告。辻希美がYouTubeで公開した動画の中では、床暖房を導入する工事の前段階として、リビングにある家具を階下にあるスタジオへと移動させる“お引越し”を敢行。家族やスタッフが総出でスタジオを片付けて、リビングにある大きなソファやテーブルを運び出す様子が映し出されると、コメント欄にはファンから「リビングの物が入るスタジオすごいなw」「リビンク全部がまるごとスタジオに入るって流石」「改めてこの家バカでけぇ」などの投稿が続出。
さらに床暖工事が完了すると、杉浦は自身のブログで「リビング復活」と投稿。工事が終わり家具が戻ったリビングで、家族が嬉しそうに笑う様子を写真で披露していた。
■渡辺美奈代
おニャン子クラブ元メンバーの渡辺美奈代は、タレント業と並行して家具やインテリア、アパレルのプロデュース・販売など経営者、プロデューサーとして幅広く活躍。SNSでも手料理の写真や自宅でのオフショットを多数公開している。
そんな彼女は2月にYouTubeで「【ルームツアー】2026年模様替えした部屋を大公開！」と題した動画を公開。玄関のシューズボックスに始まり、クローゼットやゲスト用の手洗い、そして観葉植物が効果的に配置されたリビングまで、渡辺がお気に入りのポイントを解説しながら紹介している。コメント欄には「整理整頓されてて、とても綺麗」「よく工夫もされてて感心します」「素敵な模様替え家族の事考えて愛情感じます」などの声が相次いでいる。
引用：「滝沢眞規子」Instagram（＠makikotakizawa）
「梨花」YouTube
「石田ゆり子」Instagram（＠yuriyuri1003）
「杉浦太陽」ブログ
「渡辺美奈代」Instagram（＠watanabe_minayo）
【写真】超ビッグな植物、アーティスティックな家具も 芸能人のインテリアがすごい！
■滝沢眞規子
NEIGHBORHOODなどのブランドで知られるファッションデザイナー・滝沢伸介の妻でモデルの滝沢眞規子。2003年に長女、2007年に長男、2008年に次女を出産し、SNSでは普段から私服コーデや日常生活などのオフショットを投稿している。そんな彼女が3月に披露したのは自宅リビングの写真。革張りのソファの奥には、大きなフラワーベースにユーカリの枝が活けられている。
■梨花
モデル、タレントとして高い支持を集める梨花。プライベートでは2010年1月に結婚し、2011年11月に第1子を出産している彼女は2014年にハワイへ移住。さらに2024年にはカリフォルニアへと拠点を移している。そんな彼女がYouTubeで自身のアトリエを公開。スイスの建築家、ピエール・ジェンヌレのデザインがお気に入りであることを明かしつつ、購入したばかりのイタリアの家具メーカー「ドリアデ」のイスを披露している。
さらに動画では、梨花がアトリエに備えられたイタリアのブランド「フロス」の照明やインテリアブランド「ジェルバゾーニ」のダイニングテーブル、さらにアート作品なども紹介。シックかつモダンな雰囲気のアトリエに、ファンからは「オリジナルで洗練されたお家」「なんかもうホントに別格だなと思う。生き様を感じられる」「センスの塊だし、全てが女子の憧れ！」などの反響が集まっている。
杉浦太陽＆辻希美一家は自宅内で引っ越し!?
■石田ゆり子
連続テレビ小説『虎に翼』（NHK総合ほか）や劇場版第3弾の公開も控える『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』シリーズなどの作品で知られる石田ゆり子は、自身のSNSでたびたび愛犬や愛猫とのオフショットを公開している。3月にはインスタグラム上に自宅リビングのテレビでワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を観戦する様子を公開。写真には、大きなテレビの前に陣取り“最前列”で日本代表を応援する愛犬の姿が。
カメラの方を振り返り笑顔を見せる愛犬の様子に、ファンからは「一緒に応援!!心強い」「一緒に野球見てるのかな？今日も可愛い!!」「ゆり子さんと一緒に熱い応援、最高です！」といった声が集まっている。
■杉浦太陽＆辻希美
芸能界ずい一の仲良しファミリーとしておなじみなのが杉浦太陽＆辻希美一家。家族の賑やかな日常をブログやYouTubeで公開している杉浦家だが、3月には自宅リビングの床暖工事を報告。辻希美がYouTubeで公開した動画の中では、床暖房を導入する工事の前段階として、リビングにある家具を階下にあるスタジオへと移動させる“お引越し”を敢行。家族やスタッフが総出でスタジオを片付けて、リビングにある大きなソファやテーブルを運び出す様子が映し出されると、コメント欄にはファンから「リビングの物が入るスタジオすごいなw」「リビンク全部がまるごとスタジオに入るって流石」「改めてこの家バカでけぇ」などの投稿が続出。
さらに床暖工事が完了すると、杉浦は自身のブログで「リビング復活」と投稿。工事が終わり家具が戻ったリビングで、家族が嬉しそうに笑う様子を写真で披露していた。
■渡辺美奈代
おニャン子クラブ元メンバーの渡辺美奈代は、タレント業と並行して家具やインテリア、アパレルのプロデュース・販売など経営者、プロデューサーとして幅広く活躍。SNSでも手料理の写真や自宅でのオフショットを多数公開している。
そんな彼女は2月にYouTubeで「【ルームツアー】2026年模様替えした部屋を大公開！」と題した動画を公開。玄関のシューズボックスに始まり、クローゼットやゲスト用の手洗い、そして観葉植物が効果的に配置されたリビングまで、渡辺がお気に入りのポイントを解説しながら紹介している。コメント欄には「整理整頓されてて、とても綺麗」「よく工夫もされてて感心します」「素敵な模様替え家族の事考えて愛情感じます」などの声が相次いでいる。
引用：「滝沢眞規子」Instagram（＠makikotakizawa）
「梨花」YouTube
「石田ゆり子」Instagram（＠yuriyuri1003）
「杉浦太陽」ブログ
「渡辺美奈代」Instagram（＠watanabe_minayo）