全日本プロレスは９日、４・１２後楽園大会で開幕する春の本場所「チャンピオン・カーニバル（ＣＣ）２０２６」を欠場するサイラスの代わりに青柳優馬が出場することを発表した。青柳優は、Ｂブロックにエントリーし開幕戦で関本大介と対戦する。

サイラスは、ＣＣ参戦が決まっていたが直前になって「連絡が取れない状況が続き、代理店を通じて航空会社に搭乗確認を依頼したところ、本来搭乗するはずだった航空券は、サイラス選手によりキャンセルされていることが発覚しました」との理由で欠場が決まった。

今年のＣＣは、４・１２後楽園ホールで開幕し５・１７大田区総合体育館大会で優勝決定戦を行う。

出場選手と試合形式などは以下の通り。

《Ａブロック》

斉藤レイ

宮原健斗

潮粼豪

安齊勇馬

羆嵐

真霜拳號

タロース

オデッセイ

《Ｂブロック》

鈴木秀樹

綾部蓮

斉藤ジュン

本田竜輝

関本大介

菊田円

ザイオン

青柳優馬

試合形式と得点方法は、全１６名参加、Ａブロック８名、Ｂブロック８名の２ブロック制による総当たりリーグ戦を４月１２日後楽園大会〜５月５日後楽園大会の全９大会で行い、５月１７日大田区大会において、優勝決定トーナメント戦を行う。

公式戦は全てＰＷＦルールによるシングルマッチ３０分１本勝負。優勝決定トーナメント戦は時間無制限１本勝負で勝ち＝２点、負け＝０点、時間切れ引分け＝１点 両者反則・両者リングアウト・無効試合＝０点となり、Ａブロック、Ｂブロックともに５・５後楽園大会で最終公式戦を行う。優勝決定戦は、５・１７大田区総合体育館大会でＡブロック１位とＢブロック２位が、Ａブロック２位とＢブロック１位が時間無制限１本勝負を行い、同日にそれぞれの勝者による優勝決定戦を時間無制限１本勝負で行う。（各ブロック内に同点の選手がいる場合は、リーグ戦の直接対決の勝敗で順位を決定。直接対決の結果が引き分けもしくは３名以上が同じ場合は最終公式戦終了後にトーナメント出場者決定戦を行う）