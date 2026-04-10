浦賀駅周辺に「日本初のスーパーヨットマリーナ」を整備

神奈川県横須賀市は2026年3月末、浦賀駅前周辺活性化事業の計画概要を明らかにしました。日本初のスーパーヨットマリーナを中心とした国際海洋交流拠点を整備し、「第二の開国」を目指すとしています。

【画像】変わりっぷりが凄い..これが「浦賀駅前周辺活性化事業」の完成イメージです

浦賀駅は京急本線の終着駅です。駅周辺には、1899年に竣工してから2003年に閉鎖されるまで、1000隻以上の船の建造や修理を行ってきたレンガ造りの浦賀ドックがあります。レンガ造りのドライドックは浦賀にしか現存していません。

2021年3月には、浦賀ドック周辺の土地が住友重機械工業から横須賀市に寄附され、開発が検討されてきました。

市は2024年11月に事業者の公募を開始し、優先交渉権者を複数の民間企業で構成する「チームペリーズ」に決定。今年3月に横須賀市、住友重機械工業、インデックス（チームペリーズの代表企業）の3者で連携協定を締結しました。

事業では、民有地護岸を4つのゾーンに分け、マリーナや交流拠点などを設け、国際会議の誘致も目指すとしています。

マリーナは全長60m級のメガヨット7隻、20m以上のスーパーヨット4隻、一般ヨット149隻が停泊可能な施設を整備。マリーナ事業の世界最大手オーシャンキャピタルパートナーズが運営する予定です。

今後は2027年から2028年にかけて実施設計や基盤整備・建築工事に着手し、2029年以降に段階的な供用開始が見込まれています。