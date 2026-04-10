なぜ検察は記者会見を「罪証隠滅の指令」と言うのか？…世論を味方に付けさせないための巧妙な情報操作

約1分の勾留質問で164日間勾留、検事の作文で作られる供述調書、証拠改竄や捏造……。

『おどろきの刑事司法 “犯罪者”の作り方』（村木厚子 著）では、冤罪に巻き込まれた著者がみた驚愕の刑事司法の実態が明かされています。

本記事では、〈「検事が勝手に作文している」…日本における刑事司法の「絶望的」な実態〉に引き続き、検察が「供述調書」に固執する理由と、被告人の「記者会見」を罪証隠滅の指令と決めつける理由などについてみていきます。

（※本記事は村木厚子『おどろきの刑事司法』より抜粋・編集したものです）

検察はなぜ供述調書に固執したのか

「郵便不正事件」は、検察官による証拠の改竄や隠蔽があったので、よほど特殊な事例のように思う方もいるかもしれません。しかし、この事件の問題の本質は、検察が事実と異なる供述調書を大量に作成したこと、いわば「組織をあげての事件のでっちあげ」にあります。これは、一人の検察官による証拠の改竄や隠蔽よりも、さらに重大な問題です。

取調べ検事たちは、自分が担当する被疑者や参考人の供述調書ができると、翌日には他の検事にそれを配っていました。そうやって情報を共有しながら、共通のストーリーを検事全員で組み立て、整合性のある「物語」を作り上げていくのです。

のちに裁判に出てきた調書を全部読むと、とても「きれいなストーリー」になっていました。調書に出てくる私とB係長の会話は、まるでその場にいるかのようにリアルで、緊迫感さえありました。そういう調書が検察内部では高く評価されていたそうです。

検察官が供述調書の作成に血道を上げ、「作文能力」の向上に励んだ要因の一つとして、調書の信用性に対する裁判官の判断が甘かったことが挙げられます。少なからぬ裁判官は、具体的で臨場感や迫真性のある調書や、複数の被疑者や参考人の供述に整合性がある調書を「信用できる」と判断しがちです。そのため、証拠として採用されやすいような形に検察官が作文をするようになっていきました。

裁判官からすれば、そうした調書がたくさん出てくれば嬉しいでしょう。それぞれの調書に迫真性と整合性があれば、それらをもとに、安心して有罪判決を下せる面があります。こうした心理は、人間の持っている性だと思います。また、検事が提供した「物語」をもとにして頭の中に事件の全体像のベースをつくり、弁護側がその「物語」を全部崩せるほど強い反証を持ってきた時だけ頭を切り替えればいいわけですから、ラクでもあります。

逆に言えば、供述調書の信用性を認めず無罪判決を出すには、裁判官に相当な覚悟と勇気と確信がなければなりません。つまり、最初から被告人や弁護人にとって非常に不利な「ゲームのルール」になっているのです。

私が逮捕される前月（2009年5月）にスタートした裁判員裁判では、調書依存の裁判から脱却しようということになっていました。一般市民が膨大な量の供述調書を読んで有罪か無罪かを判断するのは無理なので、取調べで作成された供述調書よりも、公判廷での供述や証言を重視することを目指したのです。

しかし、裁判員裁判以外の裁判では、依然として「調書依存」が続いていました。「郵便不正事件」で調書の作り方が問題になり、その後は多少是正された面もありますが、問題が解決したわけではありません。

本来、裁判官だけで判断する裁判であっても、調書に依存すべきではありません。また、裁判員裁判にしても、“抜け道”を考えるのが大得意な検察は、「以前ほど調書一点張りではなくなった」ということにして、その実、証人に調書と同じ内容を証言させるために、何回もリハーサルをして証人尋問に臨むようになっています。

少し変化があったというだけで、「調書依存」の問題は、今もまったく解消されていないのです。

記者会見を悪意にとらえる検察

すでに述べたように、私の勾留期間は164日に及びました。4回目の保釈請求がようやく認められて拘置所から出た翌日、記者会見を行いました。逮捕されるまで暴力的な取材を受けていたため、「記者会見をやるので、追いかけ回すのはやめてほしい」と弘中弁護士がマスコミに申し入れたのです。

詰めかけた記者の前で無実を主張し、弁護団が事件の問題点を説明しました。

記者たちが信じるかどうかは別として、自分の言葉で無実をきちんと主張できる場があるのは、とてもありがたいことでした。のちに、私がマスコミの人たちに「いつからこの事件はおかしいと思いましたか」とあちこちで逆取材をすると、「保釈翌日の会見で、何かおかしいなと思った」と言う人もかなりいました。

マスコミ報道やネットの情報だけしか見ていない人たちに、自分が直接訴えられる機会でもあり、やましくないからきちんと人前に出ていく、という姿勢を見せることもできました。

その後は弁護団が報道対応も引き受けてくれて、公判のたびに裁判の状況や証人尋問の結果などを詳しく説明し、記者からのさまざまな質問に答えるなど、情報開示にもつながっていきました。私が記者たちに追いかけられることもなくなりました。

いろいろな意味で、この会見の価値はとても大きく、やってよかったと思っています。

しかし、検察は、こうした記者会見を「罪証隠滅の指令」だと位置付けます。裁判の際、國井検事は証人尋問で、「凛の会」の幹部が法廷で捜査段階の供述を変えたことについて、「村木さんの記者会見を見て、彼は供述を変えたのだ。そういうことをしそうな人物だった」というようなことを言いました。

2022年以降取り沙汰された東京五輪汚職事件でも、同年9月5日に角川歴彦さんが、取材攻勢をやめることを条件に代表取材を受けると、東京地検特捜部は「社員や部下への罪証隠滅の指令だ」と悪意にとらえました。代表取材の翌日、検察に呼び出された角川さんは、検事からこう言われたそうです。

「まずいまずいまずい、あれはないでしょう。角川さん、記者会見をしたらいけないでしょう」

9月6日にKADOKAWA元専務ら二人が逮捕、角川さんは14日に逮捕されました。検察官は、自分たちにとって都合のいい情報をマスコミにリークする一方で、被疑者・被告人が記者たちの前で事実を話すと、世論を味方に付けることが難しくなるため、必ず「罪証隠滅だ」と言います。

任意で事情聴取されている人の中には、角川さんのように取材に応じた直後に逮捕される人も少なくありません。そのため、弁護士が記者会見や取材に慎重になってしまうこともあります。

＊

さらに〈誠実な公務員だったのに突然の逮捕…村木厚子氏が驚き、怒り、絶望した日本刑事司法の「暗部」〉では、村木氏が逮捕された経緯を詳しくみていきます。

●特に言及のない限り、登場人物の所属・肩書、法律や制度の名称・内容は、すべて当時のものである

【つづきを読む】誠実な公務員だったのに突然の逮捕…村木厚子氏が驚き、怒り、絶望した日本刑事司法の「暗部」