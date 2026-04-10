糖尿病リスク「空腹時血糖値」よりも重要な数値が実はあります…健康診断「間違いだらけの常識」

あなたが毎回気にしているその項目、本当に重要でしょうか？人間ドックで何となくつけるオプションは、本当に必要？知らずに受けると損をする、健康も遠のく健康診断ーー。

空腹時血糖値よりもHbA1cが重要

「また血圧が上がっているかもしれない」「BMIが悪化しているかも」「酒量が増えたので肝臓の数値が気になる」―年度はじめは健康診断のシーズン。こんな不安に苛まれている人も多いだろう。

しかし、健康診断の膨大な検査項目すべてをいちいち気にする必要はない。本当に気をつけるべき項目はどれなのかを知ることが大切なのだ。

なかでも重要なのが血糖値だ。血糖値を示す検査項目は、一般的に空腹時血糖値とHbA1c（ヘモグロビンエーワンシー）の2つが記載されている。字面を見ると、前者のほうに目が行きがちだが、そこには落とし穴がある。『健診結果の読み方』などの著書がある、元長浜バイオ大学教授の永田宏氏が解説する。

「近年では、空腹時血糖値よりもHbA1cのほうが重視されています。空腹時血糖値は10時間以上の絶食後に測定する血液中の糖分濃度。対してHbA1cは、過去1〜2ヵ月の平均的な血糖状態を示している。つまり、HbA1cが高いということは、糖尿病のリスクがあるということなのです。

具体的には、糖尿病の診断基準値である6・5％より低ければ、そこまで気にしなくていいでしょう。しかし、空腹時血糖値が基準値より高く、HbA1cも6・5％以上であれば、糖尿病の疑いがあります」

動脈硬化や心筋梗塞、脳卒中などの一因となる脂質の値も気になるところ。検査項目には、LDL（悪玉）コレステロール、HDL（善玉）コレステロール、TG（中性脂肪）が記載されていることが多い。だが、実はなにより大切なのはLH比だ。

肝心なのはコレステロール値ではない

LH比は「動脈硬化指数」とも言われ、LDLをHDLで割った数値を指す。近年の健康診断では、LH比が検査結果にはじめから書かれているケースも増えてきている。自治医科大学教授の黒尾誠氏が解説する。

「LDLとHDLは血管の詰まりやすさを表す数値で、動脈硬化などのリスクを示します。数年前までは、コレステロール値は低いほうがいいとされていましたが、近年はむしろLH比が重視されている。これが2・0以下であれば正常とされています」

お酒を嗜むなら、肝機能を示す数値も気になるが、γ‐GTP、AST、ALT、総タンパクと、いくつもの項目がある。「肝臓といえば、γ‐GTPでしょ」と覚えている人も多いかもしれないが、それは古い常識だ。

近年は、肝細胞がどれくらい壊れているかを示すALTが重視されるようになってきている。関西ろうさい病院病院長の竹原徹郎氏が解説する。

「γ‐GTPは、お酒を飲む量が多いとどうしても高い値が出てしまうので、これだけで肝臓の状態を見るのは難しい。ASTは肝臓や心筋、骨格筋の壊れ具合の指標。総タンパクは血液中のタンパク質の総量から体の栄養状態を測る数値です。ALTの値が30を超えてくると、肝臓の細胞が一般的な人よりもたくさん死んでいるので、肝臓に何らかの問題がある可能性が考えられるのです。

もちろんアルコールが原因で数値が上がっている場合もありますが、脂肪肝やウイルス性肝炎かもしれません」

腎臓で一番大事な値とは

腎臓の値ではクレアチニンやeGFRなどが測定される。クレアチニンは腎臓の濾過機能を示す指標。eGFRは、腎臓が血液を濾過して老廃物を排泄する能力そのものを示す指標だ。

「尿酸値を気にされる方もいますが、腎臓で一番大事なのはクレアチニンの値です。これは筋肉の代謝によって生成される老廃物で、本来は腎臓で濾過されて尿として排出される。これが1mg／dL以下であればおおむね問題ありませんが、それより高いと腎機能が衰えている可能性がある。

またクレアチニンの値に基づいて計算するeGFRは、腎臓の機能を測るスタンダードになっています。eGFRが90を下回ると、やはり腎臓の機能が低下していることを示します。もし60を切ってしまったら、慢性腎臓病が疑われるでしょう。腎臓病の原因が糖尿病や高血圧の場合もありますので、要注意です」（前出の黒尾氏）

尿検査では、尿糖、尿潜血、尿タンパクなどを測るが、特に重要なのは尿タンパクだと、前出の永田氏が言う。

「本来、体に必要なタンパク質は腎臓で再吸収されますが、そのフィルター機能が低下していると尿に漏れ出てしまいます。腎炎や腎不全などの疑いがあるので、要注意です。

もし、尿タンパクが＋になっていたら、血液検査の項目にあるクレアチニンの値も合わせて確認したほうがいいでしょう」

前述のとおり、クレアチニンは腎臓の濾過機能を示す数値だ。もし尿タンパクの結果が悪ければ、eGFRの数値も合わせて確認したい。

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「週刊現代」2026年4月13日号より

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