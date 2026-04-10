「怠惰で仕事ができない」と職場では判断されて…見た目は普通、「境界知能の人」が見ている風景

どうしようもない生きづらさを抱えながら、周囲に理解されない―その当事者を見守ってきた第一人者が、ケアの課題を語る。

不登校や就労失敗の根本に隠れた困難

私は長年、小児期から青年期の精神科の臨床を続けるなかで、発達障害の人、不登校になった人、うつ病で就労困難になった人などさまざまな患者を診てきました。

そういった人たちに薬を処方し対話を重ねると、2〜3年で回復し、外来に来なくなることがほとんどです。ところが、何年経っても通い続ける人たちがいます。

たとえば、薬が効いてうつ病の症状はなくなったのに、なぜか就職や進学でつまずいて自立ができず、相談をしにまた戻ってくるのです。

彼らに共通するものは何か、自立できる人とできない人の違いは何か―これは長年の疑問でした。こういった症状に対して、臨床の現場では患者の家族関係や本人の意欲に原因を求めがちです。かつては私もそのように考えていました。

しかしある時、彼らが「境界知能」に当てはまるのではないかと思い至りました。その視点で知能検査を行ったところ、自立が困難な人たちの中にはIQ70〜84の境界知能はもちろん、IQ70未満の軽度知的障害に該当する人までいることがわかったのです。

不登校や就労の失敗、うつ病などの根っこに、誰も気づかないまま放置されてきた知的機能のハンデが潜んでいるかもしれない。それから私は境界知能へのサポートについて真剣に考えるようになりました。

そう語るのは、『境界知能の人たち』（講談社）の著者で青山学院大学教授の古荘純一氏だ。「境界知能」とは、知能指数（IQ）70〜84に該当する、知的障害と平均的な知能のはざまに位置する人たちのこと。古荘氏によれば、境界知能という概念は、'60年頃のアメリカで「支援の対象とする知的障害をどこで線引きするか」という議論のなかから生まれた考え方だという。その客観的な指標としてIQが採用された。人口の7人に1人が当てはまり、日本には約1700万人いるとされる。

古荘氏が、境界知能の人たちが直面する困難を語る。

「やる気がない」と思われて

日本では、児童精神科医の宮口幸治さんの著したベストセラー『ケーキの切れない非行少年たち』（新潮社）がきっかけで、境界知能に注目が集まりました。多くの人々にその存在が知れ渡った一方で、犯罪と結びついたイメージが浸透してしまったのも事実です。

しかし、もちろん境界知能の人たちの多くが非行に走るわけではなく、ごく普通に学校へ行き、会社で働き、他方で困難を抱えながら暮らしているのです。

ヨウコさん（仮名）という50代の専業主婦の話をしましょう。彼女は中学時代から学業の成績がよくなく、高校進学も難しい状況でしたが、日常会話は自然にでき、生活に大きな支障はなかったため、一般枠で企業に就職しました。

ところが、働き始めてすぐ、「仕事が遅い」と指摘されるようになります。メモを取るなど、本人なりに努力しましたが、上司や同僚からは「やる気がない」「怠けている」と見られてしまい、仕事は長続きしませんでした。

そんな中、彼女は自分の苦労を理解してくれる男性と出会い、結婚。専業主婦になり、2人の子どもを出産します。

しかし、育児のストレスから自治体の子育て相談に足を運んだところ、次々とアドバイスを受けるうちにパニックに陥ってしまい、精神科に通うようになりました。

特定の指標が極端に低い

私が彼女のことを知ったのは、息子さんが軽度知的障害の診断を受けて受診されたことがきっかけでした。ご主人から話を聞くうちに、ヨウコさんもまた支援の対象なのではないかと感じたのです。しかし、彼女はそれまでのネガティブな体験から受診を拒否しました。

ご主人から話を聞くと、中学生の頃に知能検査を受けたが、知的障害とは診断されなかったといいます。ただ、結婚前には、おカネの管理ができずクレジットカードの使い過ぎで返済できなくなったこともあったそうです。結局彼女が受診に来ることはありませんでしたが、ご主人に支えられながら日常生活を送っているそうです。

これは一つの例ですが、境界知能の困難さをよく表しています。

境界知能の判定に用いる知能検査では、言語理解、知覚推理、ワーキングメモリー、そして処理速度をテストし、総合的にIQを計測します。境界知能の人の場合、この4つがすべて均等に低いわけではなく、特定の指標だけが極端に低いケースが少なくありません。

たとえば、会話は問題なくできるのに、処理速度だけが水準を下回っている。あるいは、複数の作業を同時にこなすワーキングメモリーが著しく弱い、といった具合です。

そのため、一見「普通」の人に見えてしまい、職場では「怠惰で仕事ができない人」などと思われてしまいやすいのです。

【後編を読む】病名がつかず、周囲の理解も得られない…IQ84以下 「境界知能の人たち」が直面する生きづらさ

古荘純一（ふるしょう・じゅんいち）／昭和大学医学部卒。専門は小児精神医学、小児神経学など。トラウマケアなどの研究を続けながら、教職者や保育士への講演も行う

「週刊現代」2026年4月13日号より

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