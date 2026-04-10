ゴールドマンサックスから解雇通告。農業、林業を経て、辿り着いた現在地〈FC今治・矢野将文社長インタビュー〉

98年フランス、2010年南アフリカの2度のW杯で指揮を執った日本代表監督の岡田武史氏が2014年11月に株式会社今治.夢スポーツの株式51％を取得し、本格的なチーム作りをスタートさせたFC今治。その岡田氏との出会いで人生が大きく変化したのが、矢野将文社長だ。

「僕は”岡田菌”にかかった第一号です」と冗談交じりに話すが、「10年以内にJ1を目指す」という壮大な目標に向かって、彼らは全力で突き進んできた。

FC今治は2025年にJ2に昇格。現在、行われている「J2・J3百年構想リーグ・ウエストA」を戦っている。「我々の昇格ペースは想定より遅い」と矢野社長は語るが、彼らの軌跡はドラスティックと言うしかない。

愛媛県2つ目の後発となるJクラブとしてスタートし、2023年1月には人口14万人の地方都市に”民設民営”で今治里山スタジアム（現・アシックス里山スタジアム）を開業するなど、目覚ましい成長を遂げてきたFC今治。そんな注目クラブの経営トップが、ここまでの歩みと今後のビジョンを語る。

腕が折れたまま75分間

矢野社長は1975年、愛媛県生まれ。地元の高校から東京大学へと進み、体育会サッカー部「運動会ア式蹴球部」で本格的にプレーした。

「僕がキャプテンの時、初めて東京都3部に落としてしまったんです。降格が決まった入替戦は駒沢陸上競技場での試合でしたけど、序盤のCKの場面で競り合って気づいたら腕が折れていた。残り75分間は痛みに耐えてプレーを続行しましたけど、敗れてしまった。重い責任を感じて、数ヵ月間は廃人状態に陥りました。あの敗戦を経て、『勝つこと』に執着したのは確かです。もちろんサッカーで飯を食うようになるとは全く思いませんでしたけど、私の重要な原体験です」

その後、大学院を経て、2000年にゴールドマンサックス証券に入社。東大の先輩であるファジアーノ岡山オーナー・木村正明氏が同社で活躍していたのも、大きなきっかけだったという。

「大学院時代に出会った木村さんは僕の社会人としての人生の道を作ってくれた人。『ウチに来ないか』と声をかけてもらわなかったら、金融の世界に飛び込むことはなかったと思います」

25年前に同じ釜の飯を食った2人が今は瀬戸内海を挟んだ両クラブで経営に携わっているのも、奇妙な縁と言っていいかもしれない。

34歳でGSから解雇

矢野社長にとって金融の世界は刺激的だった。世界の出来事が市場にダイレクトに跳ね返るスピード感はスポーツに通じるところがあったという。仕事に邁進していた矢先、リーマンショックが起きる。2008年9月、米国の低所得者向け住宅ローン「サブプライムローン」の焦げ付きが引き金となり、大手投資銀行のリーマン・ブラザーズが経営破綻。そこから世界市場が大混乱に陥り、矢野社長も対応に追われた。

「結果的に僕が携わっていた領域は何もやることがなくなり、解雇通告が始まりました。実際、解雇を告げられた時は『そうか。僕を切るのか』という感覚ですね。当時34歳で無職になったわけです」

山を知るため2度目の大学院へ

突然、空白の時間が生まれ、矢野社長は仕事一辺倒だった9年間を顧みて、放置していたことから手を付けようと考えた。最初に訪れたのが亡くなった先輩の墓参り。そこから一歩を踏み出し、ゴールドマンサックス時代の友人の誘いで、医療業界に関連する起業を手伝うことになった。が、その事業が目論み以上に難易度が高いということが分かり、短期間で軌道修正を強いられた。

そこで、頭に浮かんだのが、「ちょっと愛媛に帰ってみようかな」という気持ちだった。妻も同じ故郷出身で賛同してくれたため、いったん東京を引き払って愛媛に戻り、関われることはないかと模索を始めたという。

「地元を歩くところから始めて、農業に関わるようになりました。僕は田舎出身ですけど、畑仕事は一度もやったことがない。堆肥作りひとつとっても、未知なる工程の連続。農業生産法人の代表者の方に『研修させてください』とお願いして実際に取り組んだりもしました。

その人から『お前は今、何もできないけど、面白そうだからついてこい』と言われ、農業法人の関係者の会合などにも参加するようになりました。その流れから山に興味を持ち、積極的に山に入るようになったんです。

そこで感じたのが、時間の感覚の違い。ゴールドマン時代は刻一刻と変化する金利の0.01％の変化に一喜一憂していましたけど、木の苗が成長するのは30〜40年という単位。山に関係する人たちの集まりに行くと『13代目です』といった挨拶をされましたけど、200〜300年もの間、先祖代々から山を守り続けてきているんですよね。その奥深さに感動し、本格的に山のことを学ぶため、愛媛大学大学院の高度林業技術者養成コースに入りました」

矢野社長が2度目の大学院に入り直したのは2011年。2年間の課程終了時は38歳になろうかというところだった。ようやく本格的に新たな道を進めそうな状態になったわけだが、彼はその時、仙腸関節炎を患い、歩けなくなっていた。結局、1年半は治療に専念する羽目になり、さらに長い浪人生活を余儀なくされたのである。

「体重を減らしたり、兵庫県にある治療院に通ったりして、2014年8月にようやく歩ける状態になったんです。足掛け5年もまともに働いていないし、さすがに金銭的に厳しくなってきていました。

そんな時、岡田氏が僕の東大サッカー部、ゴールドマン時代の別部署の先輩に『FC今治を運営していくんだけど、誰か社長にふさわしい人材はいないかな』と声をかけてきたんです。その流れで先輩から『今、元日本代表監督の岡田さんと一緒にいて、今治に行きますけど、会ってみたいですか』と僕に連絡が来た。『それならぜひ』ということで実際にお目にかかり、「昨日、FC今治のオーナーになった」と言われました。

『今治で日本のサッカーの型を作りたい。そして次世代のために働きたい。心の豊かさを大事にする社会を作りたいんだ』と熱い思いを口にされ、『一緒に働かないか』と打診されました。少し面白いと感じたら、すぐに声をかけるのが彼なんです。僕もさすがに即答はできませんでしたけど、騙された1人かもしれませんね」と矢野社長は笑いながら岡田氏との衝撃的な出会いを振り返る。

何よりも大切な「言語化」

直後に運営会社に入社し、経営企画室長として岡田氏を支えることになった矢野社長。その後、2016年に社長を打診され、2017年には現在の経営トップに昇格したが、かつての名将と一緒に仕事をするようになって、初対面時に語っていた「型」の意味を理解するようになったという。

「岡田氏の言う型はかみ砕いて話すこと。つまり『言語化』なんです。言語化の度合いが甘いと、発信しても伝わらないですからね。

例えば、コーチが選手に対し、ボールを持っている選手を『サポートしろ』と指示をしますけど、選手は何をどうサポートしたらいいか分からない。どのくらいの距離感や角度、スピードでやるのかを指導者は分かっていても、選手は具体的にイメージできない。そういう現象が起きないように、サッカーの原理原則を言語化したものを作ることから始めた。”守破離”とよく言いますけど、自分なりのやり方を確立させていくというスタイルですね。

岡田氏は『岡田メソッド』を2015年に作り始めて、完成までに3年半かかりました。それができたからこそ、選手、チームの成長が一気に加速した。私は運営会社で働きながら、そう感じていました」

Jクラブも企業と同じく、多くの人がひとつの成果に向かって進んでいく組織だ。となれば、ミッションやバリューがあってしかるべき。FC今治の場合は現場のみならず、フロントでもそういった共有を明確にした。そこも大きかったと矢野社長は強調する。

「企業には確固たる存在意義がありますよね。そこで我々もしっかりとした企業理念を作りました。それが『次世代のため、物の豊かさより心の豊かさを大切にする社会創りに貢献する』というものです。

目指すべきところがハッキリすると、そこから逆算して何をすべきかというのがより具体的になる。岡田氏とプロジェクトをスタートさせた段階では『2025年にはJ1で常時優勝争いをする』というのが目指すところでした。実際にはそこに到達できてはいませんけど、四国リーグ（J1から数えて5部相当）にいたクラブがわずか10年で最高峰リーグに上がるというゴールを定めることで、みんながガムシャラに取り組むようになるんです。

僕らは『プロミス』というのを大事にしていて、社員1人1人がそのプロミスが書かれた冊子を持っているんです。もともとは岡田氏と親交のあるLDHのHIROさんが作られたものの真似なんですが（笑）、我々バックスタッフ（フロントスタッフ）はつねに携行して目を通し、大事な会合の時には黙読することを習慣づけています。これも『言語化』の一環ですけど、そうやって意思統一を図り、同じ方向に向かっていく集団を作っている。それも成長の原動力になっていると僕は感じています」

1人の偉大な人物との出会いによって、ここまで人生が激変するケースも珍しい。ただ、矢野社長はFC今治に赴く以前の紆余曲折があったからこそ現在のポジションで現場、スタッフに気を配りながら、いいクラブ作りができているのだろう。人間味のある彼のキャラクターは多くの人々に愛されるはず。岡田氏が目を付けたのも頷けるところだ。

【後編を読む】「20億円の借金をまず返さないと…」FC今治はいかにして民設民営のスタジアムを誕生させたのか？〈矢野将文社長インタビュー〉

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