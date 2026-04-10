英語で「失礼ですよ」は何て言う？ 相手の無礼を指摘するときに役立つ英語表現

初心者でも覚えやすい簡単フレーズでありながら、確実に伝わる英会話を提案している、人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「 シンプルなのに伝わる英会話レッスン 」（毎週金曜更新）。

相手の態度や行動、発言に対して、デリカシーに欠けていたりマナー違反だと感じたときに「失礼ですよ」と指摘する際、英語だとどのようなフレーズを使って伝えればいいでしょうか。同じような意味でもちょっとしたニュアンスの違いがあるので、いくつか紹介します。

★mami流・英語を話すときの心得★

「間違えないように言わなきゃ」と気負う必要は全くありません。一番大事なのは「相手に伝えること」。カタコト英語でも問題ナシ！ 「英語がしゃべれないから……」と、困っている外国人を見て見ぬふりせず、積極的に話してみましょう。

「失礼ですよ」の英語表現

相手に失礼な態度を取られたとき、どのように英語で伝えればよいでしょうか？ ネイティブもよく使う表現をニュアンスごとに紹介していきます。

【1】 That’s rude. 「それは失礼ですよ」

【解説】最もシンプルで分かりやすい表現です。しかしストレートな印象になるので、使う相手やシチュエーションには気をつけましょう。「That’s rude. You shouldn’t say that.（それは失礼だよ。そんなこと言うべきじゃない）」のように使えます。

【2】 That’s not very polite. 「あまり礼儀正しくないですね」

【解説】直接「失礼である」と言わず、やんわり伝えたいときに使える表現。落ち着いた印象で、使いやすい一言です。「That’s not very polite to say.（それはあまり礼儀正しい言い方じゃない）」のように使うことができます。

【3】 I don’t appreciate that. 「そういうのはやめてほしいです」

【解説】相手の言動に対して「好ましくない」と伝える大人な言い方です。ややフォーマルで冷静な印象があります。「I don’t appreciate that kind of comment.（そういう発言はやめてほしいです）」などのように応用して使うのもよいでしょう。

今週はここまで。mamiさん監修「シンプルなのに伝わる英会話レッスン」は毎週金曜日に更新！

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