WEST.中間淳太が癒される富錦街（フージンジエ）と台湾空港情報

台湾にルーツをもつWEST.の中間淳太さんが、４月20日（月）に『中間淳太の満福台湾ガイド』を発売。発刊を記念して、毎週金曜日（全８回）、中間さんからのコメントとともに、ガイドブックの中身に迫る記事をお届け！第６回は台湾の空港とフライトを前後編に分けてお伝えします。まずは前編、「空港情報と帰国前のおすすめエリア」です。

旅の始まりと終わりを過ごす空港やフライトについても、事前に知っておくと便利なことがいっぱい。グループ活動とソロの仕事で多忙な中間さんですが、その隙間を縫って台湾を訪れています。

「お墓参りを兼ねて、どんなに忙しくても年に１度は行っていますね。フライト時間は大阪からなら３時間程度、東京からでも４時間ほどなので、意外とあっという間！」（中間）

日本と台湾を結ぶフライトは就航数も多く、直行便が飛んでいる空港は全国29都市。台北市内で滞在するなら台湾桃園国際空港か台北松山空港へ、台南や屏東を旅するなら高雄国際空港を利用するのがベターです。

台湾桃園国際空港

台北市から西へ40kmほどの桃園市に位置する、施設充実のアジア有数のハブ空港。桃園空港MRTなら台北駅まで急行で約35分（普通の場合は約50分）で行けて、運賃もNT$160と手軽。MRTの運転時間外は、終日運行しているバスが便利。

台北松山空港

台北駅から約5kmとアクセスがいいのが魅力。到着後の移動もラクで、帰国前もギリギリまで観光を楽しめます。台湾MRTで市内までNT$20〜で、所要時間は10分〜。タクシーでも運賃はNT$85〜、所要時間も10分〜と短いのがうれしい。

高雄国際空港

南部の空の拠点で、コンパクトながら機能的な空港。MRT紅線の高雄国際空港駅と直結しているため、市内へのアクセスもスムーズ。MRTなら高雄駅まで18分で、運賃はNT$35。タクシーでも20分〜、NT$300〜で移動できます。

帰国前にもうひと遊びはどこがおすすめ？

余裕をもって最後の旅時間を過ごしたい人は、空港内や空港付近を散策するのもおすすめ。

「台北松山空港から帰国するときは、ガイドブックで僕も訪れた富錦街が近くにあるので、ちょっとしたお散歩にもピッタリ。おしゃれなカフェや店があって、のんびり過ごせるんじゃないかな。桃園空港もフードコートやギフトショップが充実しているので、空港内で最後の買い物や食事をたっぷり楽しめると思います」（中間）

台北松山空港から徒歩圏内の富錦街（フージンジエ）

富錦街は台北松山空港から徒歩10〜15分の閑静なエリアで、おしゃれなカフェやショップが点在。ちょっと休憩するなら、中間さんも訪れた「富錦樹咖啡 FUJIN TREE CAFE 富錦店」へ。おみやげ選びなら、産地と季節を味わえる上質なシングルオリジンの台湾茶を販売する「琅茶本舖 Wolf Tea Shop + Gallery」もおすすめ。狼のイラストがかわいいオリジナルの茶器も人気です。

台湾桃園国際空港は探索もオススメ！

フルサービスキャリアの離発着がメインの台湾桃園国際空港第2ターミナルは、B2、4F、5Fにフードコート、2Fにギフトショップがあるので、旅を締めくくるショッピングや台湾グルメを楽しめます。そして、5Fには滑走路を見渡せる人気の展望デッキも。多くの飛行機が行き交うハブ空港ならではの景色も、いい思い出になりそう!

家に帰るまでが旅。出国前の空港でも、移動中の機内でも、思い切り台湾を味わいましょう。ガイドブックでは、フライトの予約方法や空港内情報、入国カードの登録方法といった事前準備まで丁寧に紹介。初海外旅行、初台湾旅行という人も安心です！

【プロフィール】

中間淳太（なかま・じゅんた）

1987年10月21日生まれ。男性アイドルグループ、WEST.所属。兵庫県出身。台湾人の父と台湾育ちの日本人の母を持つ。小学4年生の1997年4月から、中学卒業の2003年3月まで台湾に住んでいた。初ステージは、台湾在住時の2000年のKinKiKids（現DOMOTO）の台湾公演。 かき氷は昔ながらのザクザク氷派。台湾旅行の際は常に満腹状態にある。

「本気を出せば、2泊3日の台湾旅で5キロは太れますよ！」

WEST.中間淳太 「オファーには二つ返事でOKでした！」台湾ロケうらばなし