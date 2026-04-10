【略語クイズ】「レミゼ」はなんの略？世界中で上演されるミュージカル！
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！
「レミゼ」はなんの略語？
「レミゼ」はなんの略か知っていますか？
ヒントは、19世紀初頭のフランスが舞台です！
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「レ・ミゼラブル」を略した言葉でした！
レミゼとは、ヴィクトル・ユゴー氏による長編小説を原作とした、19世紀初頭のフランスを舞台に罪と赦し、愛と革命を描いた世界的ミュージカルおよび映画作品『レ・ミゼラブル』のこと。
19年間投獄されていた主人公のジャン・バルジャンと、悲惨な立場に置かれた人たちの人生を描く名作ミュージカルで、日本では、1987年6月に帝国劇場で初演されました。
ちなみに、2027年秋には日本での初演から40周年を記念した公演が行われるそうですよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
《参考文献》
・『精選版 日本国語大辞典』
・『ミュージカル レ・ミゼラブル』公式ウェブサイト
ライター Ray WEB編集部