【略語クイズ】「レミゼ」はなんの略？世界中で上演されるミュージカル！

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！

「レミゼ」はなんの略語？ 「レミゼ」はなんの略か知っていますか？ ヒントは、19世紀初頭のフランスが舞台です！ あなたは正解がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「レ・ミゼラブル」を略した言葉でした！ レミゼとは、ヴィクトル・ユゴー氏による長編小説を原作とした、19世紀初頭のフランスを舞台に罪と赦し、愛と革命を描いた世界的ミュージカルおよび映画作品『レ・ミゼラブル』のこと。 19年間投獄されていた主人公のジャン・バルジャンと、悲惨な立場に置かれた人たちの人生を描く名作ミュージカルで、日本では、1987年6月に帝国劇場で初演されました。 ちなみに、2027年秋には日本での初演から40周年を記念した公演が行われるそうですよ。 あなたはわかりましたか？ 身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。 《参考文献》 ・『精選版 日本国語大辞典』

・『ミュージカル レ・ミゼラブル』公式ウェブサイト

ライター Ray WEB編集部