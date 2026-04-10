【略語クイズ】「レミゼ」はなんの略？世界中で上演されるミュージカル！

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学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！

「レミゼ」はなんの略語？

「レミゼ」はなんの略か知っていますか？

ヒントは、19世紀初頭のフランスが舞台です！

あなたは正解がわかりましたか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は「レ・ミゼラブル」を略した言葉でした！

レミゼとは、ヴィクトル・ユゴー氏による長編小説を原作とした、19世紀初頭のフランスを舞台に罪と赦し、愛と革命を描いた世界的ミュージカルおよび映画作品『レ・ミゼラブル』のこと。

19年間投獄されていた主人公のジャン・バルジャンと、悲惨な立場に置かれた人たちの人生を描く名作ミュージカルで、日本では、1987年6月に帝国劇場で初演されました。

ちなみに、2027年秋には日本での初演から40周年を記念した公演が行われるそうですよ。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

《参考文献》

・『精選版 日本国語大辞典』
・『ミュージカル レ・ミゼラブル』公式ウェブサイト

ライター Ray WEB編集部