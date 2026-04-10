１月に第１子妊娠を報告した元フジテレビアナウンサーでモデルの久慈暁子が驚きの資格を取得したことを明かした。

１０日までにインスタグラムを更新。「最近『児童英語インストラクター』の資格を取得しました」と証書を手にしたショットとともに報告した。

「アメリカに住んでいたことがきっかけで始めた英語の勉強。せっかく勉強を始めたから続けたくて３年間週２回やっているＡｒｉｚｏｎａで知り合ったおじいさんとの英会話を続けていたり、Ｄｕｏｌｉｎｇｏも地味に１６５日連続続けていたり」と取得までのプロセスを説明。「毎日少しずつの積み重ねが、こうして証書として届くとやっぱり嬉（うれ）しいですね。また一つ、自信を持って新しい毎日を過ごせそうです」とつづった。

またハッシュタグで「＃２枚目は夏にＡｒｉｚｏｎａのおじいさんと会えた時の」と伝え、“師匠”との２ショットも添えた。

この投稿には「素晴らしい努力」「ますますファンになりました」「大人も目標をもって勉強することは大事ですね」「素敵すぎます」「すごい〜」などの声が寄せられている。

久慈は青学大卒業後の１７年４月にフジテレビに入社。同局の新人女性アナウンサーが冠番組を務める「○○パン」シリーズの１０代目に起用され「クジパン」の愛称で親しまれた。２２年４月末日で退社し、同年５月にプロバスケットボールの当時ＮＢＡＮＢＡトロント・ラプターズに所属していた渡邊雄太（３１、現Ｂリーグ・千葉ジェッツ）と結婚した。