女子アナ界No.1ボディ・白戸ゆめの、『FLASH』で魅せた21日発売写真集から独占カット！

『王様のブランチ』リポーター・冴木柚葉がアンニュイに魅せる表紙＆巻頭10P！初写真集から独占カット・白戸ゆめの、小日向優花、虹咲カリナ、榛名うい掲載の『FLASH』は4月7日(火)発売

まもなく写真集発売！ 白戸ゆめの『FLASH』で衝撃カットを独占先行公開

女子アナ界随一のプロポーションを武器に、数々の表紙を飾ってきた白戸ゆめのが『FLASH』に登場した。

掲載された6ページのグラビアは、4月21日発売の自身初となる写真集『Lily』からの独占カット。インタビューでは、タイトルに込めた意図や自身のこだわりを告白。写真集への期待が一段と高まる内容となっている。

【プロフィール】

白戸ゆめの（しらと・ゆめの）

30歳 1995年9月28日生まれ 東京都出身

慶應義塾大学卒。2018年、KSB瀬戸内海放送入社。2021年9月に同社を退社しフリーアナウンサーに。同年よりNHK BS『熱血バスケ』MCを務め、その後は『東京インフォメーション』（TOKYO MX）のキャスターも務めた。現在は『N-FIELD』（FM NACK5）のパーソナリティなどを担当。

そのほか最新情報は、公式X（@YumenoShirato）、公式Instagram（@yumeno.s_）にて

【クレジット】

白戸ゆめの(C)光文社/週刊FLASH 写真◎中村和孝

【写真集告知】

白戸ゆめの1st写真集『Lily』は光文社より4月21日発売