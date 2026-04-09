介護老人保健施設とは？入所目的や特養との違い、費用や入所期間を解説

介護老人保健施設は、病院での治療を終えた後に、すぐ自宅での生活へ戻ることが難しい方が、リハビリテーションや介護、医学的管理を受けながら在宅復帰を目指す施設です。特別養護老人ホームのように長く暮らす場とは役割が異なり、入所の目的や期間、退所後の行き先まで見据えて利用を検討する必要があります。施設ごとの違いを把握しておくと、本人の状態に合う選択をしやすくなります。

監修社会福祉士：

小田村 悠希（社会福祉士）

介護老人保健施設とは

・資格：社会福祉士、研修認定精神保健福祉士、介護福祉士、福祉住環境コーディネーター2級・経歴：博士(保健福祉学)これまで知的障がい者グループホームや住宅型有料老人ホーム、精神科病院での実務に携わる。現在は障がい者支援施設での直接支援業務に従事している。

介護老人保健施設を理解するうえでは、まず施設の目的を押さえることが大切です。老健は介護を受ける場所であると同時に、自宅での生活へ戻る準備を進める場所でもあります。ここでは、施設が担う役割と、実際に入所している方の状況を整理します。

介護老人保健施設の役割

介護老人保健施設は、要介護者に対して、看護、医学的管理の下での介護、機能訓練、必要な医療、日常生活上の世話を行い、居宅での生活へ戻れるよう支援する介護保険施設です。中心にあるのは在宅復帰支援であり、入所中のケアは退所後の暮らしを意識して組み立てられます。

老健では、食事や排せつ、入浴などの介護を受けるだけではありません。歩行、移乗、更衣、食事動作といった生活に直結する機能の回復を目指し、多職種が連携して支援します。病院と自宅の間をつなぐ中間施設としての性格が強い点が特徴です。

参照：『介護老人保健施設 参考資料』（厚生労働省）

介護老人保健施設に入所している方の状況

老健に入所するのは、要介護認定を受けていて、病状が安定しており、入院治療までは必要ないものの、すぐに在宅生活へ戻るには不安がある方です。退院直後で生活機能が落ちている方や、自宅介護へ移る前にリハビリを受けたい方が利用しやすい施設です。

65歳以上の方は、原因を問わず要介護認定を受ければ介護保険施設の対象になります。40歳～64歳の方は、特定疾病が原因で要介護認定を受けた場合が対象です。そのため、脳血管疾患や骨折後の機能低下などをきっかけに、老健への入所が検討されることもあります。

参照：『介護老人保健施設 参考資料』（厚生労働省）

介護老人保健施設で受けられるサービス内容

老健のサービスは、単に介護を提供するだけではありません。リハビリテーション、医療、日常生活の介護、退所後を見据えた支援が一体となって提供されます。ここでは、それぞれの内容を分けて確認します。

リハビリテーション

老健の大きな特徴は、在宅復帰を見据えたリハビリテーションを受けられる点です。理学療法、作業療法、言語聴覚療法などを通じて、歩く、立ち上がる、食べる、着替えるといった生活動作の改善を目指します。

病院の急性期リハビリと異なり、老健では生活に結びついた練習を積み重ねやすいことが特徴です。自宅での生活を想定し、どの動作に介助が必要か、どこまで本人ができるかを見極めながら支援が進みます。

医療の提供

老健では医師の管理の下で必要な医療と看護を受けられます。服薬管理、健康状態の確認、慢性疾患の管理などが行われ、病院を退院したあとも一定の医学的サポートを受けやすい体制です。

ただし、老健は高度な治療を長期に続ける場ではありません。病状が不安定で入院治療が必要な場合や、長期療養の必要性が高い場合は、病院や介護医療院のほうが適することがあります。

日常生活の介護

食事、排せつ、入浴などの日常生活の介護も、老健の重要な役割です。必要な介助を行いながら、本人ができる動作は保てるように支援するため、自立支援の視点が強く意識されます。

介護職員だけでなく、看護職員、医師、リハビリ職、支援相談員などが連携し、身体面と生活面の両方から支えます。この連携が、退所後の生活につながる支援の土台になります。

在宅復帰支援

老健では、入所した時点から退所後の生活を視野に入れた支援が始まります。自宅訪問、家族との面談、ケアマネジャーとの連携を通じて、戻る先の生活環境や必要な介護量を確認します。

在宅復帰支援では、どこへ退所するかだけでなく、退所後に生活を続けられるかが重視されます。そのため、通所リハビリテーションや訪問サービスへつなぐ調整も大切な役割です。

介護老人保健施設とほかの介護施設との違い

老健を検討する際は、似た名前や似た役割に見える施設との違いを把握しておくことが大切です。施設の目的が異なると、入所の向き不向きも変わります。ここでは代表的な施設と比較します。

特別養護老人ホーム（特養）との違い

特養は、常時介護が必要な方が生活する場としての性格が強い施設です。一方で老健は、在宅復帰を目指すためのリハビリや医学的管理を受ける施設です。生活の場か、在宅復帰に向けた中間施設かが大きな違いです。

そのため、長期入所を前提に生活の安定を重視するなら特養が候補になりやすく、退院後に一定期間の支援を受けながら自宅へ戻る準備をしたい場合は老健が候補になりやすいといえます。

参照：『施設・居住系サービスについて』（厚生労働省）

介護付き有料老人ホームとの違い

介護付き有料老人ホームは、民間事業者が運営する住まいであり、生活の場として長期入居するケースが多い施設です。老健のように在宅復帰を主目的とする施設ではありません。

費用の考え方にも違いがあります。老健は介護保険施設であり、介護保険の仕組みに沿って自己負担額が決まります。一方で介護付き有料老人ホームは、入居一時金や月額利用料が施設ごとに大きく異なります。

介護医療院との違い

介護医療院は、長期療養が必要で、医療と介護の両方を継続的に必要とする方のための施設です。日常的な医学管理や看取りへの対応など、医療の比重が高いことが特徴です。

老健でも医療は受けられますが、目的は機能の維持回復と在宅復帰です。長く療養する場を探しているのか、自宅へ戻る準備をしたいのかで、選ぶ施設は変わります。

参照：『介護療養型医療施設及び介護医療院 参考資料』（厚生労働省）

介護老人保健施設の入所期間と退所の考え方

老健への入所を考える家族が気にしやすいのが、どれくらい入所できるのか、どのような場合に退所になるのかという点です。老健は長期入所を前提とする施設ではないため、期間と退所の考え方を早い段階で理解しておく必要があります。

入所期間の目安

老健には一律の入所期限が定められているわけではありません。実際の期間は、本人の回復状況、医療の必要性、家族の受け入れ体制、退所先の調整状況によって変わります。

ただし、老健は在宅復帰支援を目的とする施設です。そのため、終身利用を前提に選ぶ施設ではなく、目標に応じて一定期間利用し、その後の生活の場を検討していく流れが基本です。

退所を求められるケース

退所の調整が進むのは、在宅復帰の準備が整った場合だけではありません。医療必要度が高くなり入院が必要になった場合や、反対に状態が安定して別の生活施設や自宅で過ごせると判断された場合にも、退所を検討します。

老健は、病状が安定している方を対象とする施設です。そのため、急性期治療が必要になった場合は病院へ移ることがあります。長期療養の必要性が高まった場合も、介護医療院など別の施設が候補になります。

退所後の行き先

退所後の行き先としては、自宅が中心になりますが、状況によっては特養、介護付き有料老人ホーム、介護医療院、医療機関などが候補になります。本人の身体機能、認知機能、医療の必要量、家族の介護力によって適した行き先は変わります。

老健では、退所後も在宅サービスへつなげる支援が重視されています。退所先だけでなく、退所後に生活を継続できる環境をどう整えるかが大切です。

介護老人保健施設の費用と自己負担額

費用は施設選びで大きな判断材料になります。老健の費用は、介護サービス費だけでなく、居住費や食費なども含めて考える必要があります。制度上の負担軽減もあるため、全体像を把握しておくことが大切です。

入所費用の内訳と自己負担額の目安

老健の費用は、介護サービス費の自己負担、居住費、食費、日常生活費などで構成されます。介護サービス費の自己負担割合は、所得に応じて1～3割です。

多床室の1日あたり自己負担額は、基本型で要介護1が775円、要介護5が989円、在宅強化型で要介護1が822円、要介護5が1,070円です。30日で単純計算すると、1割負担の施設サービス費は、基本型で23,250～29,670円、在宅強化型で24,660～32,100円となります。実際の負担額には、サービス加算に加えて、居住費、食費、日常生活費などもかかります。

低所得の方に対しては、世帯の所得に応じて居住費や食費を軽減する制度があります。費用を確認する際は、施設サービス費だけでなく、居住費や食費を含めた月額の総額を見ることが大切です。

参照：『介護老人保健施設（老健）とは』（健康長寿ネット）

所得による負担軽減制度

低所得の方に対しては、食費と居住費を軽減する補足給付があります。対象は、原則として世帯全員が市町村民税非課税であり、配偶者を含む資産要件などを満たす方です。

また、1ヶ月に支払った介護サービスの自己負担が一定額を超えた場合は、高額介護サービス費の対象になることがあります。負担が大きくなりそうな場合は、施設だけでなく市区町村の介護保険窓口にも確認しておくと見通しを立てやすくなります。

参照：『令和6年8月からの特定入所者介護予防サービス費の見直し』（厚生労働省）

入所までの流れと家族が準備すること

老健への入所は、施設へ申し込めばすぐ決まるとは限りません。本人の状態が施設の役割に合っているかの確認や、必要書類の準備が必要です。家族は、入所前から退所後までを見据えて準備を進めることが求められます。

入所申込みの方法

入所申込みは、希望する施設へ相談し、申込書、診療情報提供書、介護保険被保険者証、要介護認定の情報などを提出して進めるのが一般的です。施設側は、本人の病状や生活状況、医療的な管理の必要性、リハビリテーションの必要度などを確認し、老健の目的に合うかを判断します。空床状況だけで決まるわけではなく、在宅復帰を目指す施設として支援が適しているかもチェックされます。

退院後の入所を考える場合は、病院の地域連携室や医療ソーシャルワーカー、担当のケアマネジャーと早めに相談することが役立ちます。退院日が近づいてから慌てて探すと、候補を十分に比較しにくくなるためです。退所先の見通しまで含めて話し合っておくと、その後の調整が進めやすくなります。家族は、本人の希望、在宅介護の体制、退所後に利用したいサービスもあわせて伝えておくと、入所後の支援につながりやすくなります。

入所前に確認すべきポイント

入所前には、リハビリの実施体制、医師や看護職員の配置、認知症への対応、面会体制、緊急時の連絡方法を確認しておきたいところです。老健は同じ名前でも、在宅復帰支援の力の入れ方や医療面の受け入れ体制に差があります。

費用面では、自己負担割合、部屋代、食費、日用品費、補足給付の対象になるかを事前に確認することが大切です。入所時の条件だけでなく、退所後にどのような支援へつながるかも確認しておくと、施設選びの失敗を減らしやすくなります。

まとめ

介護老人保健施設は、在宅復帰を目指す方が、リハビリテーション、医学的管理、日常生活の介護を一体的に受けるための施設です。特養は生活の場、介護医療院は長期療養の場という違いがあるため、本人の状態と目的に合う施設を選ぶ必要があります。

費用は介護サービス費の自己負担に加えて、居住費や食費もかかります。入所を検討する際は、今の状態だけでなく、退所後にどこでどのように暮らすかまで見据えて比較することが大切です。

参考文献

『介護老人保健施設 参考資料』（厚生労働省）

『施設・居住系サービスについて』（厚生労働省）

『介護療養型医療施設及び介護医療院 参考資料』（厚生労働省）

『令和6年8月1日から変わります』（厚生労働省）

『令和6年8月からの特定入所者介護予防サービス費の見直し』（厚生労働省）

『介護老人保健施設』（厚生労働省）

『どんなサービスがあるの？ 介護老人保健施設（老健） 公表されている介護サービスについて』（介護事業所・生活関連情報検索）

『介護老人保健施設（老健）とは』（健康長寿ネット）