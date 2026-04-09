訪問診療って？ 誰でも受けられるの？自宅で受けられる医療処置とメリット【医師解説】

高齢化が進む中で、訪問診療の重要性はますます高まっています。しかし、「訪問診療って高いの？」「実際はどんな人が対象なの？」と疑問に思いながらも、漠然としかイメージできない人も少なくないと思います。そこで、訪問診療の概要や対象者などについて「医療法人明医研」の市川聡子先生に解説してもらいました。

監修医師：

市川 聡子（ハーモニークリニック）

医療法人明医研理事長。総合診療を専門とし、プライマリ・ケア、認知症ケア、緩和ケアに精通。同法人のハーモニークリニックで外来や訪問診療をおこなう傍ら、大学医学部での講義や医学生・研修医の指導にあたっている。日本専門医機構認定総合診療専門医、日本専門医機構総合診療専門研修指導医、日本プライマリ・ケア連合学会認定プライマリ・ケア認定医・指導医、慶應義塾大学医学部客員講師、埼玉医科大学医学部非常勤講師。

編集部

訪問診療について教えてください。

市川先生

訪問診療とは、医師が定期的に患者さんの自宅や入居施設を訪問し、診察や治療をおこなうことをいいます。患者さんの体調を確認し、必要な検査や医療処置、薬の処方などをおこないながら、病状を管理します。家族や介護者へのアドバイスや精神的なサポートもおこないます。訪問診療を受けていると、医師が普段の体調を把握しているため、急な体調変化時にもスムーズに対応してもらえるというメリットがあります。

編集部

どんな人が訪問診療を受けられるのですか？

市川先生

病状や身体的な理由で通院が困難で、定期的な病状管理を必要とする人が訪問診療の対象となります。例えば高齢で移動が困難な人をはじめ、在宅酸素療法や経管栄養などの医療行為が必要な人、がんなどの疾患で緩和ケアを必要とする人、心身障害を持つお子さんなど、年齢や疾患の種類を問わず、さまざまな人が対象となります。

編集部

訪問診療ではどのような医療が受けられるのでしょうか？

市川先生

「家で受けられる医療」というと、かなり限られた範囲の医療というイメージがあるかもしれません。しかし、血液検査から新型コロナ、インフルエンザなどの検査といった基本的な検査はもちろんのこと、訪問診療の医療機関によっては、簡易的なレントゲンやエコー検査、心電図などもご自宅で受けられます。そのほか点滴や薬の処方、褥瘡（床ずれ）の処置、在宅酸素療法や胃ろうの管理・交換なども自宅で可能です。

※この記事はメディカルドックにて＜｢訪問診療｣はどんな人が受けられるかご存じですか？ メリットも医師が解説＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。