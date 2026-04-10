◇プロ野球 セ・リーグ 阪神2-0ヤクルト(9日、甲子園球場)

阪神はプロ初先発となった茨木秀俊投手が6回無失点でプロ初勝利を記録。藤川球児監督が喜びのコメントをしました。

2022年ドラフト4位で阪神に入団し、プロ4年目にして初先発のマウンドに立った茨木投手。この日は随所でピンチを背負うも、6回を無失点。同期入団の森下翔太選手が先制ホームランを放つなど、うれしいプロ初勝利をつかみました。

試合後、藤川監督は茨木投手の初勝利について、「いやうれしいですね。本当にうれしいです。素晴らしい投球と、向こう意気の強さを見せてくれたのが非常に」と喜びを語ります。

4年の歳月を経てプロ初先発のマウンドとなったことに関しては、「4年ってなかなか長いんですけど、タイガースの場合は上の世代もしっかりしてますのでなかなかチャンスが無かったんですけど、地道に鍛えていたのが今日出てくれました」と答えます。

この日は回を重ねるごとに雨が強くなるコンディション。6回2死満塁の場面では、強い雨の中で三振にしとめ、ピンチを乗り切ります。指揮官は、「やっぱり下積みでしょうね。ああいう地面が緩くても、しっかりと時間・鍛錬を積んできたんだなと思いました」と絶賛。「2年間見てきてましたから、茨木の今の状態を見たときに一番適しているとは思ってましたけど、本当に期待に応えてくれた。これだけうれしいことはない」と改めて喜びを語りました。