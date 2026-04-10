何とか歌手デビューにこぎ着けたものの、当時の事務所からの支援はほとんど得られずに終わりました。さすがにこれではダメだと翌1975年に「ボンミュージック」という事務所に移籍し、2月に2作目「帰っておいで」（詞・山口洋子、曲・三木たかし）を発売しました。といっても生活は厳しく、新宿のクラブ「A＆A」と池袋の「徳川」という店で弾き語りを続けていました。「このままでは、どうしようもない」と、新宿コマ劇場で公演中だった北島三郎さんに弟子入りを直訴しに行こうと決めました。

何のつてがあるわけでもありません。ただ、この人に付いていこう、と勝手に思い込んだのです。コマ劇場の楽屋口には守衛室がありました。変にウロウロしていると怪しまれます。歌手の伊達春樹が北島さんにあいさつに来たのだという体で守衛さんに軽くあいさつして階段を上りました。心臓はバクバクです。薄暗い階段を上がると楽屋のようでした。部屋入り口ののれんを見ると、どうも違う感じです。急な階段をさらに上がると真正面に「北島三郎」の文字が染め抜かれたのれんがかかった部屋がありました。

テレビでしか見たことがない雲上人です。足がすくんで動けなくなり、エレベーターと階段の間のスペースに立っているのがやっとでした。通る人、通る人すべてに頭を下げてあいさつしました。北島さんが付き人を引き連れて目の前を通りましたが、声も出ません。夜の部の公演も終わり、北島さんも帰るようです。やっと「お疲れさまでした」と言葉が出ました。翌日も、その翌日も、そのまた翌日もずっと立ち続け、「お疲れさまでした」とあいさつしました。後で聞くと、さすがに周囲の者も異変に気付いていて「今日も来てるよ」と噂していたそうです。北島さんは付き人の修二さんに「いつまで続くか、ちゃんと見てろよ」と耳打ちしていたそうです。

そして10日目。やっと「どこから来た？」と声をかけてもらいました。独特の雰囲気に圧倒されながら、山口県の下関から歌手を目指して上京したことを伝えました。唯一のセールスポイントである「自分はずっと野球をやってきて、高校時代に甲子園にも出ました」と訴えました。これも後から聞いた話ですが、当時、北島さんは野球チームを持っていたので、そのメンバーとして使えるかもしれない、と思った程度だったそうです。

「いっぺん、お父さんとお母さんに電話してみろ。（仕えるのが）オレでいいと言ったら、明日から来い」と言われました。天にも昇るような気持ちとは、このことでした。実際に両親に電話などしません。「また譲二がいいかげんなウソをついている」と信用されるわけがなかったからです。翌日から意気揚々とコマ劇場に通いました。自分にできることなど何もありません。ただ、北島さんの横に終日突っ立っているだけでした。当時38歳だったオヤジの貫禄を、すぐそばで実感させてもらえるだけで幸せでした。

◇山本 譲二（やまもと・じょうじ）本名同じ。1950年（昭25）2月1日生まれ、山口県下関市出身の76歳。早鞆高3年の67年、夏の甲子園出場。74年に「伊達春樹」として「夜霧のあなた」で歌手デビュー。北島三郎に師事し、78年「山本譲二」として再デビュー。80年発売の「みちのくひとり旅」が81年にかけてロングヒット、ミリオンセラーに。NHK「紅白歌合戦」に計14回出場。