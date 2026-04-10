60歳・レッド吉田、甲子園で顔を合わせた“大物”元プロ野球選手と再会 2ショットも披露「カッコいいですね」「ナイスツーショット」
お笑いコンビ・TIMのレッド吉田（60）が7日、自身のインスタグラムを更新。自身も甲子園出場経験のあるレッドは、当時甲子園で顔を合わせたことのあるという元プロ野球選手・清原和博氏（58）と番組で共演し、“再会”を報告した。
【写真】「ナイスツーショット」清原和博氏との“仲良し”2ショットを披露したレッド吉田
レッドは6日に放送されたBS10の野球トークバラエティ『ダグアウト!!!』（毎週月曜 後9：00）にMCとして出演。清原氏はゲストとして出演し、さらに清原氏のPL学園の後輩である、横浜ベイスターズなどで活躍した野村弘樹氏（56）も共演した。
投稿では、清原氏との共演を報告し、「ちなみに昭和58年第65回夏の甲子園で入場行進前の雨天練習場で私の隣にPL学園一年生の清原和博くんが並んでました あの時お互いにめちゃくちゃ細かったのにまー大きくなりました」などとしみじみとつづり、清原氏と“仲良し”な雰囲気がうかがえる2ショットなどを披露した。
この投稿にファンからは「レッドさんも大きい方なのに、清原さん、本当に大きいのですね、でもレッドさん嬉しそう」「凄い凄い」「良い笑顔ですね 清原さん久しぶりにお顔見れて最高」「清原和博さんカッコいいですね」「ナイスツーショット 素敵なお二人です」などのコメントが寄せられている。
【写真】「ナイスツーショット」清原和博氏との“仲良し”2ショットを披露したレッド吉田
レッドは6日に放送されたBS10の野球トークバラエティ『ダグアウト!!!』（毎週月曜 後9：00）にMCとして出演。清原氏はゲストとして出演し、さらに清原氏のPL学園の後輩である、横浜ベイスターズなどで活躍した野村弘樹氏（56）も共演した。
この投稿にファンからは「レッドさんも大きい方なのに、清原さん、本当に大きいのですね、でもレッドさん嬉しそう」「凄い凄い」「良い笑顔ですね 清原さん久しぶりにお顔見れて最高」「清原和博さんカッコいいですね」「ナイスツーショット 素敵なお二人です」などのコメントが寄せられている。