金色に染まる桜並木 川面には光の道 この時期だけの風景に魅せられて 福岡【カメリポ】
こちらは、福岡県大牟田市の川沿いに咲く桜並木です。桜と夕日のコントラストが生み出す美しい風景を、FBSのカメラマンがお届けします。
福岡県大牟田市の西鉄銀水駅です。駅から歩くこと、およそ10分。
■藤田亨哉カメラマン
「おー、きれい。」
大牟田市を流れる堂面川です。その川の両側には、およそ100メートルにわたって桜並木が続いています。
およそ140本の桜が、満開の時期を迎えていました。
「きれいねー。」
■子どもたち
「きれい！」
「満開で、きれいです。」
「かわいいよね。」
「面白い写真も撮れたし、きれいな写真も撮れた。」
「これです！進級祝いで写真を撮ったり（したい）。」
「桜、大好き！」
地元のプロカメラマンも、この場所で最高の一枚を狙います。
■大牟田市美術協会 副会長・ふるいけ博文さん
「『いのちスケッチ』という映画で有名になった桜を撮りに来ました。」
堂面川の桜並木は映画のロケ地にもなっていて、この景色を目当てに多くの人が訪れます。
桜並木の近くに30年以上住む森良子さんも、この桜を毎年楽しみにしている一人です。
■大牟田市白川校区民児協 会長・森良子さん
「あっという間に、こんなに（大きく）なった。30年くらいたっているから、皆さんから愛されて。誇りに思う。」
森さんには、お気に入りの時間帯があるといいます。
■森さん
「川を挟んで、両脇から（アーチ状に）なっている。プラス夕日。夕日と共に見られるところはね、大牟田ではこういうところはないんじゃないかな。」
空がだんだんとオレンジ色に染まっていくと、桜並木が昼間とは違った景色を見せ始めます。
夕日を背にした桜は金色に染まり、川面には幻想的な光の道が浮かび上がります。
■訪れた人
「お、いいんじゃない？」
「めっちゃ最高です。来てよかったです。 」
■大牟田市美術協会・ふるいけさん
「もうちょっと、夕焼けがきれいに映るかなって思ったけれども、まあ満足かな。」
この時期だけの特別な風景を届けてくれた桜の季節も、もうすぐ終わりを迎えようとしています。