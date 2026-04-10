こちらは、福岡県大牟田市の川沿いに咲く桜並木です。桜と夕日のコントラストが生み出す美しい風景を、FBSのカメラマンがお届けします。

福岡県大牟田市の西鉄銀水駅です。駅から歩くこと、およそ10分。



■藤田亨哉カメラマン

「おー、きれい。」



大牟田市を流れる堂面川です。その川の両側には、およそ100メートルにわたって桜並木が続いています。

およそ140本の桜が、満開の時期を迎えていました。





■訪れた人「きれいねー。」■子どもたち「きれい！」「満開で、きれいです。」「かわいいよね。」「面白い写真も撮れたし、きれいな写真も撮れた。」「これです！進級祝いで写真を撮ったり（したい）。」「桜、大好き！」地元のプロカメラマンも、この場所で最高の一枚を狙います。■大牟田市美術協会 副会長・ふるいけ博文さん「『いのちスケッチ』という映画で有名になった桜を撮りに来ました。」堂面川の桜並木は映画のロケ地にもなっていて、この景色を目当てに多くの人が訪れます。桜並木の近くに30年以上住む森良子さんも、この桜を毎年楽しみにしている一人です。■大牟田市白川校区民児協 会長・森良子さん「あっという間に、こんなに（大きく）なった。30年くらいたっているから、皆さんから愛されて。誇りに思う。」森さんには、お気に入りの時間帯があるといいます。■森さん「川を挟んで、両脇から（アーチ状に）なっている。プラス夕日。夕日と共に見られるところはね、大牟田ではこういうところはないんじゃないかな。」

空がだんだんとオレンジ色に染まっていくと、桜並木が昼間とは違った景色を見せ始めます。



夕日を背にした桜は金色に染まり、川面には幻想的な光の道が浮かび上がります。



■訪れた人

「お、いいんじゃない？」

「めっちゃ最高です。来てよかったです。 」



■大牟田市美術協会・ふるいけさん

「もうちょっと、夕焼けがきれいに映るかなって思ったけれども、まあ満足かな。」



この時期だけの特別な風景を届けてくれた桜の季節も、もうすぐ終わりを迎えようとしています。