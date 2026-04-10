【山粼武司 これが俺の生きる道】#78

【俺の生きる道】“時の人”だった田尾安志さんに挨拶して後悔 やっぱり「媚びてアピール」していると思われた

オリックスを戦力外となった2004年オフ。現役引退を覚悟していた俺の携帯電話に、知らない電話番号からの着信があった。電話に出ると、案の定、聞き覚えのない声。代理人の団野村さんだった。

1995年にメジャーに挑戦し、ドジャース入りした野茂英雄の代理人として知られた団さん。メジャーを目指す日本人選手の代理人として草分け的な存在だ。米球界でのプレーなんて、みじんも考えたことがなかった俺には無縁の人だった。

「山粼さん、野球をやりましょう！」

それまで一度も会ったことがなければ、しゃべったこともない。そんな人にいきなり「野球をやろう」と言われ、面食らった。

「もう野球はやる気ありませんから」

はっきりと断ったが、その後も2、3度電話がかかってきては、「あなたの力だったらまだ十分通用する」と引き留められた。

「野球はもう結構です」

俺が返すと、団さんはこう言ったのだ。

「それでは私も困るんです」

そこで「何で団さんが俺なんかに声をかけてくれるんですか」と聞くと、団さんはこう明かした。

「実は、レオン（03年にオリックス監督を務めたレオン・リー）にあなたのことを頼まれたんです。『日本で仲の良かった山粼という選手がいる。山粼のことが気がかりだ。彼になんとかして野球を続けさせたい。もし彼が困っていたら助けてやってくれないか』と言われているんです。イーグルスでプレーしませんか？ 私が交渉役を務めますから」

それでも気が進まなかった。打撃フォームは崩れ、もう自分には実力がない、もう復活なんてできないと、完全に自信を失っていた。

ユニホームを脱ぐと決めていた俺は、すでに家族やごく一部の親しい人には「今年で引退する」と伝えていた。そのひとりが工藤公康さんだった。

愛工大名電の5年先輩。雲の上の存在ということもあり、恐れ多くてあまり交流がなかった。でも、96年に中日で本塁打王を取ったとき、工藤さんから自宅宛てにプレゼントが届いたことがある。開けると、かっこいい黒のブルゾンが入っていた。

その数年後、七回までノーヒットノーラン投球だった工藤さんからヒットを打ったときは後日、コッテリ絞られた。

ソフトバンクで監督に就任し、7年間の監督生活で5度の日本一。今となってはさらに遠い存在となってしまったけれど、解説者となってからはグラウンドで気さくに話しかけてくれる。反対に、挨拶をうっかり忘れたときは「何であのとき来なかったんだ？」と怒られた。「何で俺がいることが分かったんだろう？」と思ったけど、どうやら翌日の新聞を見て俺が解説をしているかどうか、確認していたらしい。

そんな大先輩は俺の引退報告にこう言った。

「できるなら、長くやった方がいいんじゃない？」

04年8月、工藤さんは史上最年長（41歳3カ月）で200勝を達成（08年に山本昌が42歳11カ月で記録を更新）。説得力のある言葉だった。

（山粼武司／元プロ野球選手）