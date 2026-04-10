◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）１週前追い切り＝４月９日、美浦トレセン

きさらぎ賞を勝ったゾロアストロ（牡３歳、美浦・宮田敬介厩舎、父モーリス）は、重賞初制覇の勢いを生かしてクラシック１冠目へ挑む。

新コンビを組む岩田望来騎手＝栗東・フリー＝が美浦に駆けつけて、１週前追い切りを敢行。Ｗコースでロジシルバー（６歳３勝クラス）を２馬身追走、グリオンヴール（３歳１勝クラス）に３馬身する形の３頭併せで、ロジシルバーに早めに並びかけて直線を迎えた。そこからはジョッキーのアクションに応えてグングンと伸び、僚馬２頭に１馬身先着しフィニッシュ。６ハロン８１秒９―１１秒１と、きさらぎ賞の１週前でたたき出した自己ベスト（８１秒４）に次ぐ、上々の時計をマークした。

初コンタクトを終えた鞍上は「思った通りにいい馬でした。１週前なのでしっかりやりました。感触を確かめる感じで、最後は動かしてくれとの指示でしたが、落ち着きがあったし良かったと思います」と好感触をつかんだ様子。過去５戦はすべて１８００メートル以下で、初めてのコーナー４つ、初の中山と、経験をしていない点が多い。「あとは舞台が合うかどうかですね。小回りの２０００メートルはどうかなと思いますけど、やってみないと分からないですから」とコース攻略をカギに挙げた。

例年にないほどの大混戦と見られている１冠目。重賞好走実績は上位で、チャンスは十分にありそうだ。