プロ野球選手のタレント妻が子どもたちとのショットを披露した。

オリックスの平沼翔太外野手の妻でタレントの森咲智美（３３）は９日までにインスタグラムを更新し、「家族でお花見 まだ桜が咲いてくれててよかった 去年は娘がお腹の中にいたのに、今年は４人で一緒に来れて 幸せだなっとしみじみ…」とつづり、妊娠していた昨年の写真も添え、家族で花見を楽しむ様子をアップ。「大阪城でのお花見は初めてだったけど 人の多さにびっくり でも綺麗だし、遊具もあって子どもも楽しめるし、屋台もおしゃれなお店もあって親子でしっかり満喫」と記し、風景の写真を添えた。

この投稿には「智美さん 撮られる側だったけど撮るのも素晴らしい ご主人も上手です」「なんだか感動してしまいました」「何て素敵な」「大阪城のさくら キレイですね」「親子すっごく可愛いですね。」などのコメントが寄せられている。

森咲は２０１８年から３年連続で「グラビア・オブ・ザ・イヤー」のグランプリを獲得。その後グラビアを卒業し、現在はタレントとして活動している。プライベートでは２０２４年１月１日に、前年の２０２３年に平沼翔太外野手と結婚したことと第１子妊娠を発表。第１子出産はＳＮＳなどでは公表していなかったが、無事に出産。そして２５年８月に第２子女児の出産を発表。その時の投稿で第１子は男児であることが分かった。

夫の平沼外野手は日本ハム、西武をへて、現役ドラフトでオリックスへ移籍した。