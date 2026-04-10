アメリカとイランの停戦協議が11日に行われるとみられる中、トランプ大統領の一言で世界が振り回される状況が続いている。

【映像】まるでフェス？ペンライトデモの様子

そんな中、東京や大阪など全国各地で戦争や改憲に反対するペンライトデモが行われている。

ニュース番組『わたしとニュース』では、このペンライトデモの広がりや新しい政治参加の形について、コラムニストの月岡ツキ氏とともに考えた。

■「普段政治について話さないような子でも」SNSで広がるデモの輪

朝日新聞によると、2週間の停戦を歓迎しつつも、トランプ氏の発言には懐疑的な参加者もいたという。このデモが行われていることについて、月岡氏は自身の周りでの広がりを次のように語った。

「周りにデモに行っている友達がいっぱいいて、普段そんなに政治について話さないような子でも、『やっぱり行かなきゃいけないと思って』という風に。国会の前とかいろいろな地方でも連帯のデモが行われていて、そこに行くというのが身の回りでも増えている」（月岡氏、以下同）

参加者たちがどのような思いで今回のデモに参加しているのかについて、言葉を続ける。

「やっぱり戦争で誰かが殺されてしまう、その大きい事象に対するNOもそもそもあると思うし、それに対して日本の立場というところで、憲法9条をちゃんと守れていないんじゃないかとか、日本の武器輸出をしたせいで誰かが死ぬということにNOを突きつけたいということだったりとか。あと、広い意味で憲法改正に意欲があるということを高市総理は言っているけれど、それに対してちゃんとNOと言いたいという子が私も含めて周りの友達は多い印象」

今回のデモは、SNSを通じて広がりを見せているという。

「SNSで『この日、ここでこんなデモをやるよ』というのを見て行って、実際そこでみんなが動画とかを撮って、こんなにたくさん人が集まって盛り上がっているなって、どんどん人が増えていっている。じゃあ、次は私も行ってみたいなとか、次はこんな旗とかペンライトとかうちわとか持って行きたいと、どんどんみんなの輪が広がっていっている。私も行ってみたいけど、なかなか仕事の都合とかで行けていないが、ライブ配信とかYouTubeで見たりして。あとは自分のPodcastの番組で政治について話すという形で連帯の気持ちを示したいなというところだ」

■「民意を可視化する」ペンライトという発明と多様な政治参加

少しでも思いがある人たちがペンライトを持ち、1人で参加する女性なども多いという。この状況について、月岡氏はペンライトを「発明」だと評価する。

「やっぱり民意を可視化するというところで、ペンライトを持って行くってすごく発明だなと思う。最初に始まったのは韓国のデモだと思うが、そこからいい意味で真似をさせてもらって。選挙に行っても、私たちの民意ってちゃんと反映されているのかなみたいなのがすごく懐疑的だったところに、選挙じゃないところでも政治参加の形があるんだ、こういう風なやり方があるんだっていうのを、今まさに知って、実践している最中なのだろうと思って、すごく私も連帯したい気持ちだ」

気軽に行けるようになったペンライトデモだが、現地に行けない人たちもオンライン上で繋がり、思いを共有できる部分もある。

「やっぱりデモに行くことは結構ハードルが高いことだと思う。人混みに行くのが苦手だったりとか、そういうところに行くには障害があって行けないとか、私のように地方に住んでいるから国会の前にはなかなか行けないという人もいると思う。8日は全国いろいろなところで連帯のデモが行われ、私の住んでいる長野でも行われていて、すごく心強い気持ちになった。いろいろな民意の示し方ってデモに行くだけじゃない、いろいろな形があると思うので、私もできる範囲でやっていきたいと思っている」

（『わたしとニュース』より）