timelesz、激動の1年を駆け抜け…今だから語れることを赤裸々告白 サプライズで涙の展開も
テレビ朝日系バラエティー『見取り図じゃん』から生まれた音楽企画『騒音上等！音鳴り部』が、10日に放送される（後11：15）。“部長”盛山晋太郎と“副部長”菊池風磨（timelesz）が“新入部員”を勧誘すべく、これまでさまざまなアーティストの魅力に迫り、ココでしか見られない贅沢コラボも数多く生み出してきたが、今回のゲストは、新体制となって1年が経過したtimelesz（佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝）となる。
【番組カット】わちゃわちゃ…！学ラン姿で教室で盛り上がるtimelesz＆盛山晋太郎
社会現象を巻き起こした“タイプロ”を経て、2025年2月、寺西、原、橋本、猪俣、篠塚の5人が新メンバーとして加入し、8人体制で始動したtimelesz。この『音鳴り部』には、オーディション真っ只中の2024年12月、佐藤、菊池、松島の3人体制での“最初で最後の出演”を果たしたが、今回は8人全員が満を持して学ラン姿で集結。激動の1年を駆け抜けたメンバーたちが“今だから語れること”を、NGナシで赤裸々に打ち明ける。
新メンバーのひとり・原は、最初、同期でもある佐藤に距離を感じていたと明かしたが、今はそれも消え「最近はかわいくてしょうがない」と佐藤への溺愛ぶりを告白。寺西＆原が目撃した、佐藤のかわいくてキュンなエピソードとは。一方で、同期である原、寺西を新メンバーとして迎えた佐藤、松島の正直な気持ちは。
番組では、オーディションで加入したメンバーの意外なルーツを掘り下げ、徹底解剖していく。実は、猪俣には○○経験もあった（？）。その意外な職歴とは。あるレジェンドアスリートに憧れている篠塚は、メンタルの強さにも影響を受けているため、どんなことにも動じないと自信満々で…。涙もろく、情熱的な一面がある原は、大好きな“平成の名曲”に合わせて、笑顔全開の“全力ひとりミュージカル”を熱演。そして今回が“初だし”だという寺西の過去写真も。
さらに、佐藤や松島が、新加入メンバーの成長を証言。そのメンバーの覚醒によって、グループ全体のライブパフォーマンスも進化したと褒めちぎるが、いったい誰のことなのか。ラストには、番組から菊池に対して“本人＆メンバーも知らないサプライズ”が。いったいどんなドッキリが仕掛けられたのか。松島が菊池への“本音”を初めて激白。それをきっかけにメンバーの“誰か”が涙する、まさかの展開となる。
社会現象を巻き起こした“タイプロ”を経て、2025年2月、寺西、原、橋本、猪俣、篠塚の5人が新メンバーとして加入し、8人体制で始動したtimelesz。この『音鳴り部』には、オーディション真っ只中の2024年12月、佐藤、菊池、松島の3人体制での“最初で最後の出演”を果たしたが、今回は8人全員が満を持して学ラン姿で集結。激動の1年を駆け抜けたメンバーたちが“今だから語れること”を、NGナシで赤裸々に打ち明ける。
新メンバーのひとり・原は、最初、同期でもある佐藤に距離を感じていたと明かしたが、今はそれも消え「最近はかわいくてしょうがない」と佐藤への溺愛ぶりを告白。寺西＆原が目撃した、佐藤のかわいくてキュンなエピソードとは。一方で、同期である原、寺西を新メンバーとして迎えた佐藤、松島の正直な気持ちは。
番組では、オーディションで加入したメンバーの意外なルーツを掘り下げ、徹底解剖していく。実は、猪俣には○○経験もあった（？）。その意外な職歴とは。あるレジェンドアスリートに憧れている篠塚は、メンタルの強さにも影響を受けているため、どんなことにも動じないと自信満々で…。涙もろく、情熱的な一面がある原は、大好きな“平成の名曲”に合わせて、笑顔全開の“全力ひとりミュージカル”を熱演。そして今回が“初だし”だという寺西の過去写真も。
さらに、佐藤や松島が、新加入メンバーの成長を証言。そのメンバーの覚醒によって、グループ全体のライブパフォーマンスも進化したと褒めちぎるが、いったい誰のことなのか。ラストには、番組から菊池に対して“本人＆メンバーも知らないサプライズ”が。いったいどんなドッキリが仕掛けられたのか。松島が菊池への“本音”を初めて激白。それをきっかけにメンバーの“誰か”が涙する、まさかの展開となる。