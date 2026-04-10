気がつくと、1日があっという間に過ぎ去っているあなたへ。

人生は、思っているよりもずっと短い。限られた時間を「自分第一」で生きるためにはどうしたらいいのだろうか？

その答えが、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』（クリス・ギレボー著、児島修訳）にある。本稿では同書から特別に一部を公開する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・佐藤里咲）

一緒にいてつまらない人の共通点

「この人と一緒にいても、なんだか楽しくない」

そう感じる相手には、ある共通点がある。

話が下手なわけでもない。

知識がないわけでもない。

むしろ、ちゃんとしている人ほど、なぜかそう思われてしまう。

その理由は、驚くほどシンプルだ。

「自分にとって何が大切か」を考えずに、会話している。

自分が何を面白いと感じるのか、大切にしているのか。

今この瞬間、何に意識を向けるべきなのか。

それを決めていないまま話していると、

会話は必ず“浅く”なる。

結果として会話は成立しているのに、

「なんだか、この人といても楽しくない」と思われてしまう。

「自分にとって何が大切か」を自問しよう

まずは、「自分が大切なもの」を場面ごとに認識できるようになろう。

大きな問いにみえるが、実は気軽に考えるべき問いである。

多くの人は、「何を話すか」ばかり考えている。

だが本当に問うべきは、そこではない。

「今、この瞬間に、何を大切にするか」だ。

この問いを持たずに過ごす時間は、ただ流れていく。

そして気づいたときには、何も残っていない。

一方で、自分が何を大切にしているかがはっきりしている人は、一緒にいて楽しい。

言葉に迷いがなく、

目の前の相手にもきちんと向き合えるからだ。

だからこそ、一度だけ立ち止まってほしい。

「今、自分にとって本当に大切なものは何か？」

この問いから逃げる限り、

あなたの時間も、人間関係も、変わらない。

（本稿は、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』の発売を記念したオリジナル記事です）