◆ダメな上司が無意識にやっているNGな人事評価とは？

【悩んだら歴史に相談せよ】『リーダーは日本史に学べ』の著者が、舞台を世界へ広げた『リーダーは世界史に学べ』。東京大学・羽田 正名誉教授の監修のもと、世界史に名を刻む35人の言葉から、現代のビジネスに必要な「決断力」「洞察力」「育成力」「人間力」「健康力」と5つの力を磨く術を解説する。

個人の感情から賢臣を遠ざけ

怪僧を近づけたニコライ2世

ニコライ2世（1868〜1918年）は、ロシア帝国の最後の皇帝。祖父のアレクサンドル2世が改革を進めるなかで暗殺された後、父アレクサンドル3世が皇帝に即位すると、ニコライは皇太子となった。皇太子時代には日本を訪問したが、滋賀県大津で暗殺未遂事件（大津事件）に遭遇。皇帝として即位後、中国東北部（満州）から朝鮮半島への勢力拡大を目指した。この方針が日本との対立を招き、日露戦争（1904〜1905年）が勃発。当初はロシアが有利と見られていたものの、国内の革命運動などの影響で勝利を収めることができなかった。1914年、第一次世界大戦が勃発すると、ロシアはイギリスやフランスと連合国を結成して参戦したが、ドイツに対する敗北が相次いだ。戦争の長期化と国内の困窮は国民の不満を高め、1917年にロシア革命が起こる。ニコライ2世は皇帝の座を追われ、退位を余儀なくされた。退位後は家族とともに幽閉生活を送るが、反革命勢力に奪還されることを恐れた革命勢力により、1918年に皇后、子どもたち、従者とともに銃殺された。ソビエト連邦崩壊後、ニコライ2世の名誉回復が進み、ロシア正教会によって聖人に列せられた。

歴史の「もし」から学ぶ

ニコライ2世の悲劇

「もし」を語ることは歴史において禁断とされていますが、ロシア帝国の最後の皇帝ニコライ2世の決断について考えてみましょう。

彼は、ロシア経済の成長や日露戦争後の講和交渉で多大な貢献を果たした有能な政治家ウィッテを、個人的な感情から遠ざけてしまいました。その一方で、息子の重病を癒やしてくれたという恩義から、「怪僧」と呼ばれたラスプーチンを重用しました。

その後、ニコライ2世はロシア革命によって皇帝の座を追われ、家族とともに銃殺されるという悲劇的な最期を迎えることになります。しかし、もし彼がウィッテの進言に耳を傾け、周囲の忠告に従ってラスプーチンを退けていたならば、ロシア帝国の運命は大きく違っていた可能性も否定できません。

先入観がもたらした人材評価の誤り

では、なぜニコライ2世はそのような判断を下してしまったのでしょうか。

一説には、父であるアレクサンドル3世を理想の君主と仰ぐウィッテに対して、無意識のうちに「比較されることへの反発」を抱いていたからではないかと言われています。その感情が先入観となり、ウィッテの優れた知見や先見性を正当に評価することができなかったと考えられます。

「先入観を捨てよ」と戒めた徳川家康

この歴史的教訓から、現代の私たちが学ぶべきことは明確です。それは、「人材を自分の好き嫌いで評価してはならない」「情に流されて判断を誤ってはならない」ということです。

このテーマにおいて、日本史上に模範となる人物がいます。戦国の世を終わらせ、江戸幕府を開いた徳川家康です。徳川家康は、非常に自制心の強い人物でした。質素倹約によって財を蓄え、徹底した健康管理で長寿を実現したことからもその一端がうかがえますが、人材の活用においても、家康ならではの強い自制心が見て取れます。家康は人材活用について、次のように語ったとされています。

「人の良し悪しを見るときに、どうかすると自分の好みに引きずられ、自分が好きなほうを良しとしてしまうものだ。人にはそれぞれ長所があるのだから、自分の先入観を捨てて、その長所を活かすべきである」

つまり、「好きだから良い人材だ」というわけではないのです。家康は、個人の感情と人材の評価を明確に切り離して考えていました。

個人の感情を乗り越えるために必要なこと

それでは、現代のリーダーが個人的な好き嫌いによる判断を避けるためには、どうすればよいのでしょうか。効果的な方法の一つは、「第三者の視点を積極的に取り入れること」です。

私が経営子サルティングをしている企業の経営者は、重要なポジションに人材を抜てきする際、決して自分一人で決断することはないといいます。必ず3人以上の信頼できる幹部に意見を求め、その人物に対する評価が自分と大きくずれていないかを確認しているのです。

このようなプロセスを組み込むことは、自らの偏見を自覚し、排除するための優れた仕組みと言えるでしょう。リーダーには「一人で決断する勇気」が求められます。しかしそれと同時に、「独断しない謙虚さ」を持ち合わせてこそ、真に人材を活かし、組織を導くことができるのです。

※本稿は『リーダーは世界史に学べ』（ダイヤモンド社）の著者による特別原稿です。