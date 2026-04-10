T字路の「矢印信号、効率よく点灯させたい。しかも、安全に」…じつは、点灯する矢印を塗り分けすると解決。「頂点彩色」というワザの中身

一筆書きの探究から生まれた「超役に立つ」数学！

郵便配達、交通整理、インフラ整備、仕事の割り振り、迷路＆ナンプレ攻略……日常のあらゆるところで応用されている数学「グラフ理論」をご存じでしょうか。データサイエンスや機械学習など、生成AIの基盤となる先端研究にも欠かせない武器となっています。

現代数学の重要テーマであるこのグラフ理論が、豊富な具体例で知識ゼロから理解できる『グラフ理論「超」入門 オイラーの着想から生まれた新しい数学』（講談社ブルーバックス）です。本記事シリーズでは、最短時間で営業ルートをめぐる「巡回セールスマン問題」や、一方通行で事故を減らす「交通整理問題」など、本書で取り上げられている興味深いトピックを厳選してお届けしていきます。

今回は、交通整理問題として、T字路交差点の信号に矢印信号をつける、という問題に挑戦してみます。四色問題で出てきた、グラフ理論における重要概念の一つ「頂点彩色」が登場します。

＊本記事は、『グラフ理論「超」入門 オイラーの着想から生まれた新しい数学』（ブルーバックス）を再構成・再編集したものです。

「信号のお仕事」をグラフの視点でみてみる

交通整理に欠かせないものの1つに信号機があります。

信号機は、車や歩行者が事故に遭わずに済むような安全性と、他方でなるべく多くの車や歩行者が行き来できるようにする効率性の両立を実現するために存在しています。

その役割を、グラフの視点でみてみましょう。

T字路交差点の信号に矢印信号を設置したい

次図に示すような、2車線の道路が交わるT字路の交差点があります。安全性を高めるために、車が交わるところは同時に信号を青にしないようにしたいと思います。

各信号機に矢印信号を設置する場合、どのように青にしていけばよいでしょうか。

この問題から、2通りのグラフを作ってみましょう。

まず、次の2つの表に示すように頂点と辺を定めます。

進行方向頂点同時に青にできる進行方向辺同時に青にする矢印互いが辺で結ばれている

頂点の集まり

進行方向頂点同時に青にできない進行方向辺同時に青にする矢印辺で結ばれている頂点を異なる色で塗り、同じ色で塗られた頂点

表にしたがってグラフを描く

次に、その表にしたがってグラフを描きます。

まず、上の表のグラフを確認していきましょう。

図のグラフは、Bを青にするならAとCも同時に青にでき、効率的であることがわかります。また、Aを青にするなら、BとC、CとE、EとFの3組のいずれかを同時に青にできるともわかります。

どの信号を「青」にできるか

その前提に立って、割り当てを行います。A, B, Cは互いに辺で結ばれているので、同時に青にすることができますが、これ以上に辺を加えることはできません。たとえばDを加えると、DとCとは辺で結ばれているのに、AとBとは辺で結ばれていないので、車が交わってしまうからです。

次に、A, B, C以外の頂点として、Dを青にすることを考えます。同様に、C, D, Eを同時に青にすることができます。

最後に、残った頂点Fを青にすることを考えます。同様に、A, E, Fを同時に青にすることができます。

よって、たとえば｛A, B, C｝、｛C, D, E｝、｛E, F, A｝の3組を順に青にしていくことが考えられます。

｛A, C, E｝を同時に青にすると、B, D, Fをそれぞれ青にしなければならなくなって、4組の青を出す必要が生じます。

さらに、同時に青にする矢印を考える

続いて、下の表に対するグラフについても確認しましょう。表をもう一度掲載します。

進行方向頂点同時に青にできない進行方向辺同時に青にする矢印辺で結ばれている頂点を異なる色で塗り、同じ色で塗られた頂点

ここで、グラフ理論における重要概念の1つである「頂点彩色」が登場します。

頂点彩色とは、互いに辺で結ばれ、隣接する頂点どうしが異なる色になるように、頂点に色を塗っていくことを指します。

たとえば、次に示す3通りの彩色が考えられます。

効率的に青信号を割り当てたいので、頂点の色はできるだけ少なくします。与えられたグラフに対し、最小の色の数を 「頂点彩色数」といいます。

このグラフの頂点彩色数は3です。その理由は、B, D, Fが互いに辺で結ばれているので、最小で3色は必要であり、また、3色あればすべての頂点を塗ることができるからです。

頂点に塗れる色を多重につける

この3色を使って青を順に割り当てればいいのですが、じつは、色による割り当ては、同時に青にできる箇所を十分には使えていません。

それを解消するためには、頂点に塗れる色を多重につけたほうがよいかもしれません。

今回の場合で言えば、Aに水色とピンク、Cに水色と紫、Eに紫とピンクというように塗るのも1つの手です。

私たちが日々、行き来する道路には、今回取り上げた信号機のほかに、一方通行の指定もあります。これらの交通整理が行われることによって、円滑な通行が図られています。

グラフ理論の視点を取り入れると、交通整理に新しい側面がみえる例として、「一方通行の指定」に挑戦してみましょう。

＊

次回は、「一方通行の指定」についての解説をお届けします。

グラフ理論「超」入門 オイラーの着想から生まれた新しい数学

一筆書きの数学的探究から生まれた「グラフ理論」。データサイエンスや機械学習に欠かせない重要テーマが、知識ゼロから理解できる！

【続きの「交通整理問題」を読む】この地区、一度入ったら出られない…事故が多発しているので、すべての道を一方通行にします。どのように設定したら、よいでしょうか。