emmi×Mizuno新作♡春に映えるコラボスニーカー登場

春コーデをアップデートしたい方にぴったり♡emmiとMizunoのコラボスニーカーが登場しました。軽やかなカラーと機能性を兼ね備えたデザインは、日常使いからアクティブシーンまで幅広く活躍。履くだけで季節感をプラスできる、注目の一足をチェックしてみてください♪

軽やかで洗練されたデザイン♡

「emmi | Mizuno MXR」は、2000年代ランニングモデル「MXR」をベースにした別注デザイン。

淡いブルーを基調にネイビーやシルバーを組み合わせたカラーで、爽やかさと立体感を両立しています。アッパーの2層メッシュ構造により、軽やかな印象と通気性の良さを実現しています。

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快適な履き心地と機能性

インソールやミッドソールにはemmiロゴをあしらい、細部までこだわった仕様。

軽量でフィット感が高く、長時間の歩行や日常使いにもぴったりです。スポーツブランドならではの機能性とファッション性を兼ね備えた一足です。

価格＆販売情報

価格は16,500円（税込）、サイズは23.0～25.5cm展開。

2026年4月14日（火）12:00よりemmiオフィシャルオンラインストアとUSAGI ONLINEで先行予約開始。4月16日（木）からはemmi全国直営店やミズノ公式オンライン、一部店舗で発売されます。

春のおしゃれを足元から

emmi×Mizunoのコラボスニーカーは、機能性とデザイン性を兼ね備えた注目アイテム♡軽やかなカラーリングで、春のコーディネートを一気に華やかにしてくれます。

カジュアルにもきれいめにも合わせやすい一足で、日常のおしゃれを楽しんでみてください♪