国際情勢の不透明化による金の高騰に伴い、金を含有する「銀歯」の価格が公定価格（診療報酬）を上回る「逆ざや」が常態化している。

投資需要が事業用途の実需を圧迫しているかたちで、静岡県内の歯科医師など関係者は頭を抱えている。（渋谷拓海）

「診療報酬の点数が改定されてもずっと赤字で、まるでいたちごっこだ」。中島歯科医院（静岡市駿河区）の中島還院長（５０）は、国が示した公定価格の資料を見ながら肩を落とした。同院では、かぶせ物や詰め物などに金を含む材料「金銀パラジウム合金」を使うことがある。いわゆる「銀歯」は金属ならではの延びる性質と一定の硬度で壊れにくいのが特徴。主流の材料として長年使われてきたが、金高騰のあおりを受けて値上がりしている。

県保険医協会によると、保険診療で使える銀歯には１２％以上金が含まれている。例えば、奥歯のかぶせ物として３・５グラムの銀歯を使う場合、材料費として１万９４１８円かかるが、３月時点の公定価格は１万６７２６円。かぶせ物一つで２６９２円の負担が診療した側に発生する。公的医療保険制度のもとで患者に請求できない「赤字」は、年々拡大傾向にあり、少なくとも１０年ほど続いているという。

追い打ちをかけるように金は２０２５年秋から急騰し、つられるようにして銀歯に２０％以上含まれるパラジウムや４０〜５０％前後入る銀の価格も上昇中。銀歯の材料費もこうした動きに連動して高騰している。

最近は金属を使わない材料が段階的に保険診療の対象となっており、全国でも普及している。ただ、口内の状態によっては銀歯が最適な場合があるといい、同協会の山田美香理事長は「使う金属を少なくするために浅く削ったり、半分しかかぶせ物をしないようにしたりされるおそれもある」と指摘。その上で「治療法がいくつかある場合は医師が選択肢を示し、そこで患者が選んでいくのが筋だ」と注意を促している。

１年で１・７５倍

希少性の高さから貨幣や宝飾品として世界中で使われてきた金。株式や債券のように発行体がなく、企業や政府の破綻で価値が失われにくい。

国内金価格の代表的指標となる田中貴金属工業の店頭小売価格（１グラム当たり、税抜き）は３月の平均で２万５１１６円をつけた。２０２５年１１月に２万円（同）を突破した後、昨年３月と比べて１・７５倍に跳ね上がっている。

投資需要拡大の背景には、南米・中東情勢の悪化がある。米トランプ政権の経済政策や相次ぐ武力行使が国際的緊張を高めているためだ。そうした中、歴史上無価値になったことのない金が、安全な資産として意識されている。