◇米男子ゴルフツアー マスターズ第1日（2026年4月9日 米ジョージア州 オーガスタ・ナショナルGC＝7565ヤード、パー72）

メジャー今季第1戦が開幕し、メジャー初出場の片岡尚之（28＝ACN）は2バーディー、6ボギー、4ダブルボギーの84を叩いた。ホールアウト時点で90位と大きく出遅れた。

「難しかった」。オーガスタの洗礼を受けた片岡は茫然自失。疲れ切った表情で言葉を絞り出した。

1番は第2打がグリーン手前に止まったが、アプローチをピン側に寄せてナイスパーで滑り出し、続く2番パー5で6メートルのパットを沈めてバーディーを先行させた。序盤はいい流れだった。

しかし3番でフェアウエー中央からの第2打がグリーンに届かず、アプローチのミスも重なりダブルボギー。「感覚的にはピンにぴったりだと思ったのが30ヤード手前に戻されて。風ですかね。分からない」と首をひねったが、このホールで流れが変わった。

5番と7番でもボギー。9番で取り返したものの10番から3連続ボギー。13番パー5では第2打を小川に落としダブルボギー。15番パー5でも第2打を池に入れてダブルボギー。18番ではティーショットを右の林に打ち込みダブルボギーと最後まで立て直すことができなかった。

ショットが乱れて84の大叩きとなり「なんで曲がったか分からない。やる気はゼロになった。ここからどう頑張っても予選は通らない。切り替えたい」とショックを隠せなかった。