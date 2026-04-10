きょうは雨や風が強まって、春の嵐となりそうです。西日本や東海を中心に大気の状態が不安定となり、激しい雨の降る所もあるでしょう。急に強まる雨や落雷、強風などに注意が必要です。

【雨や風強まり荒れた天気】

低気圧や前線の影響で、朝から広い範囲で雨となりそうです。午前中は九州から東海にかけて激しく降る所もあるでしょう。大気の状態が不安定となるため、落雷や突風、ひょうにも注意が必要です。沿岸部は南風が強いので、横なぐりの雨にもお気をつけください。

午後も広い範囲で雨が続き、東海は夕方にかけても雨の強まる所がありそうです。関東なども夕方以降は本降りの雨になるでしょう。

夜遅くなると、本州付近の雨はやむ所が多い見込みです。北海道では、特に夜から風が強まっていきます。

【雨でも気温は高め】

南風が強まるため、日中の気温は平年並みか高めとなりそうです。西日本を中心にきのうより高く、25℃近くまで上がる所もあるでしょう。東京で19℃など、東日本も20℃前後の予想です。北日本は15℃前後となりますが、青森などきのうより大幅に低い所もありそうです。

きょうの各地の予想最高気温です。

札幌 :14℃ 釧路 :11℃

青森 :15℃ 盛岡 :16℃

仙台 :17℃ 新潟 :20℃

長野 :20℃ 金沢 :22℃

名古屋:21℃ 東京 :19℃

大阪 :24℃ 岡山 :24℃

広島 :23℃ 松江 :22℃

高知 :24℃ 福岡 :23℃

鹿児島:23℃ 那覇 :27℃

【あすは関東で夏日予想 季節外れの暑さに】

あすは関東から西を中心に天気が回復して、晴れ間の戻る所が多くなります。気温が高くなり、関東は25℃以上の夏日になる予想で、東京で27℃、熊谷では29℃と、季節外れの暑さになりそうです。気温の変化が大きくなるので、体調管理に気をつけてください。

けさ、日本のはるか南東の海上で発生した台風4号は、発達しながら北上する見通しです。来週の後半以降に影響が出るおそれもあるため、今後の情報にご注意ください。