西山徹が手掛けるヒューマンメイドの新ブランド「バッファ」が神南に路面店をオープン

西山徹がクリエイティブディレクターを務め、ヒューマンメイド（HUMAN MADE）が運営するブランド「バッファ（Buffer）」が、渋谷区神南に路面店「Buffer Store」をオープンする。オープン日は4月25日。

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西山は1974年生まれ、東京育ち。1996年に「ダブルタップス（WTAPS）」をスタートした。2014年には「ライフスタイル」をコンセプトにしたブランド「ディセンダント（DESCENDANT）」を立ち上げ、2024年からは、「次の時代へと紡ぐこと」を編集方針に据えたウェブメディア「Stump」を手掛けている。

「バッファ」は、異なる世代や価値観を繋ぐ「緩衝材」という意味のほか、効率化が進む現代にあえて立ち止まり、ゆとりをもって時間を過ごす「余白」を取り戻すという想いを込めて命名。ブランドキャラクターには「ピンクラビット」を採用し、時間・世代・カルチャーの間に存在する“余白”を大切にしながら、“本物のカルチャー”を次世代へと繋いでいくことをコンセプトに掲げている。

路面店は神南ハウスの1階に入居。オープン時には、バッファのファーストコレクションとして、Tシャツ4型（各6600円）と、ソックス、缶バッジ、ステッカー、ピンズ、エアフレッシュナーといったスーベニアグッズを販売する。また、バッファのプロダクトに加え、店舗限定企画として、神保町の古雑誌専門店「マグニフ（magnif）」と、中目黒のカセットテープ専門店「ワルツ（waltz）」による常設コーナーを設置。常設コーナーで取り扱う商品はバッファのテーマに沿ってセレクトしたという。なお、ファーストコレクションは、オープン同日の10時から公式オンラインストアでも取り扱う。

また、4月10日には、インスタレーションスペース「Buffer_DELTA」をオープン。渋谷区神宮前に位置し、ブランドにまつわる展示を不定期に開催する。

◾️Buffer Store

オープン日：2026年4月25日（土）

所在地：東京都渋谷区神南1-13-12 神南ハウス1階

営業時間：平日11:00〜19:00／土日祝10:00〜19:00

◾️Buffer_DELTA

オープン日：2026年4月10日（金）

所在地：東京都渋谷区神宮前3-28-8