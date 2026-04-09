デザイナーやファッション業界人たちが登壇　東コレを振り返る対談イベントが開催

ファッショントークイベント「2026AW 東京コレクションを振り返る」が、早稲田に店を構えるセレクトショップ「ケルカンズローブ（qqn's ROBE）」で4月10日に開催される。

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「東京コレクションを振り返る」は2013年にスタート。東京のファッションウィークに参加するデザイナーや、ジャーナリスト、編集者、研究者などが、コレクションについて多角的な視点から語るトークイベントで、今回は数シーズンぶりの開催となる。

今回は各回45分の3部制で開催する。第1部は「バイヤー視点のショーの見方」がテーマ。「ホウガ（HOUGA）」デザイナーの石田萌、「JURK shop」ディレクター・バイヤーの林粼咲良、繊研新聞記者の須田渉美が登壇する。第2部は「エイタロー（EITARO）」デザイナーの上村英太郎と、ファッションジャーナリストの小川徹が「新進気鋭のブランドがなぜショーを行ったのか」をテーマに対談する。第3部では「ユウショウコバヤシ（yushokobayashi）」デザイナーの小林裕翔、演劇作家・演出家・映画監督の岡本昌也、ファッション社会学者の高野公三子が、「演出家とデザイナーが語る、yushokobayashiのショーの作り方」をテーマにコレクションを深堀りする。

■2026AW 東京コレクションを振り返る

開催日：2026年4月10日（金）

時間：19:00〜（1セッション約45分、最大2時間半程度）

会場：ケルカンズローブ

住所：東京都新宿区早稲田鶴卷町535 翠彩ビル1階

配信：映像配信なし。対談内容は後日、文字起こし編集記事としてqqn's ROBEサイトで公開予定。

会費：一般 1500円、学生 1000円（別途、応援枠あり）

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