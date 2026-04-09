アーティストの今⽥早紀が、自由が丘に位置するart space “traffic”で個展「⽣活の底で」を開催する。期間は4⽉16⽇から6⽉8⽇まで。

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今⽥は、1995年、岐⾩県⽣まれ。2018年に京都精華⼤学を卒業後、渡英し「シモーン・ロシャ（Simone Rocha）」でアシスタントを経験し、2019年から「リトゥンアフターワーズ（writtenafterwards）」のデザインチームに加わる。2024年からは、江本伸悟が主宰する私塾・松葉舎に通いながら創作活動を始動。⽇々の⽣活のなかで撮影した写真やドローイングを版にし、布や紙に刷った作品を制作している。2026年1⽉には初個展「⽷の翳、塵の肌」を東京・代⽥橋flotsam booksで開催した。

個展「⽣活の底で」では、自身の「内なる果て」にフォーカスした新作を展示。撮影や描画を経てシルク印刷の版に起こした生活の断片を、コラージュするように落とし込んだ作品を披露する。個展に寄せて今⽥は「作品を通して、私が⽇常にあけた⼩さな”⽳のようなもの”を⾒ていただけたら嬉しいです」とコメントしている。

◾️⽣活の底で

開催期間：2026年4月16日（木）〜6月8日（月）

定休日：⽕曜⽇・⽔曜⽇

会場：art space “traffic”

所在地：東京都⽬⿊区⾃由が丘1-25­21

営業時間：11:00〜19:00

