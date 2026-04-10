レギュラーシーズンの上位8チームで争う2025-26大同生命SVリーグのチャンピオンシップクォーターファイナルが10日から各地で始まります。

10日はリーグ1位のNECレッドロケッツ川崎が8位の埼玉上尾メディックスの1カードが先だって激突。

NEC川崎は日本代表でもプレーする佐藤淑乃選手や和田由紀子選手が来シーズンよりイタリアへ移籍が決定。昨季は決勝で大阪マーヴェラスに2戦連続0-3で敗れており、佐藤選手は「去年決勝でなかなか決められずに負けている。プレッシャーのかかった場面でチームのエースとして、点数を取っている姿をみせたい」と意気込みました。

一方、埼玉上尾は5日の最終節でチームは敗れましたが、8枠目を争っていたデンソーエアリービーズも敗れ、8位に滑り込み。NEC川崎とはレギュラーシーズンではいずれもフルセットで1勝1敗。下克上を狙います。

11日は2位のSAGA久光スプリングスと7位の群馬グリーンウイングス、3位のPFUブルーキャッツ石川かほくと6位のクインシーズ刈谷、4位の大阪マーヴェラスと5位のヴィクトリーナ姫路の試合が始まります。

チャンピオンシップは、リーグ戦1位〜4位クラブのホームゲームで2戦先勝方式を採用。1勝1敗となった場合は3試合目を行って勝者を決定します。