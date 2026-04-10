有名人ママの“入学式コーデ”が素敵！ 元人気アイドルに元癒し系グラドルも
子どもたちが新たなスタートを切ることになる入学式。有名人ママやパパも、普段メディアでは見せないレアな“親の顔”で出席している。今回は、今月、子どもたちの入学式に出席した有名人ママたちが、Instagramやブログに公開した入学式コーデの数々をまとめた。
【写真】参考になる！ 有名人ママたちの入学式コーデ（全14枚）
■ 矢口真里
モーニング娘。、ミニモニなどの元メンバーで、タレント・矢口真里。2018年3月に再婚した男性との間に生まれた2児を育てている。そんな矢口はInstagramで「新入生の皆様おめでとうございます！！ 我が家も先日長男の入学式でした」と報告し、2019年8月に誕生した長男、夫との親子3ショットを公開した。
夫と長男が青地のスーツでスタイリッシュに決めているのに対して、矢口は晴れやかな門出を祝うのにふさわしい鮮やかなスカイブルーの着物姿だ。入学式について「長男は朝から緊張していましたが、 ちゃんと先生の話を聞いて返事もしっかり出来ていて、一安心しました」とし、「私も同じくガチガチに緊張していたのですが、 お母さん達が気さくに話しかけてくれたので凄く助かりました」と早速ママ友にも恵まれたようだった。
■ 近藤千尋
モデルでお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久とのおしどり夫婦として知られる近藤千尋。今年は次女の小学校入学だった。近藤は「次女が小学生になるタイミングで お勉強机を買いました」と報告し、真っ白な学習机と椅子のセットが2組、仲良くならんだ光景をパシャリ。
「無事に入学式もおわり 娘の成長にうるっとしながら」「親にしてくれてありがとうと毎回思う」と親としての娘への“感謝”をつづりながら、太田と2人で写る入学式に出席した模様を公開。太田は濃紺のスーツであるのに対し、近藤も同系統の色のフォーマルに白いスカーフをつけている。
■ みかん
元オセロ・松嶋尚美、黒柳徹子などのネタで知られるものまねタレントのみかんは、長女が小学校入学を迎えたことを報告。入学式での親子3ショットを披露した。
2011年に結婚し、同年に第1子男児を、そして2019年に第2子女児を出産しているみかん。彼女が「今日は下の娘の入学式でした」と投稿したのは、小学校の前で撮影されたオフショット。写真には“にゅうがくしき”と書かれた看板の前でみかんと夫、そして長女が仲良く並んでいる。夫がスーツ、娘がかわいらしいグレーのワンピース、パープル調のトップスに対して、みかん本人はホワイトのジャケットパンツのセットアップにインナーは紺色のブラウスを着ている。
元人気癒し系グラドルはフォーマルな装い！
■ はあちゅう
人気ブロガーで、はあちゅうは、事実婚関係にあったしみけん（2022年9月に解消）との間に2019年9月、長男が誕生している。そんなはあちゅうはブログで「今日は長男の入学式でした！」と報告し、ボーンホワイトのジャケット＆パンツスタイルを公開している。
2枚目は親子3ショット。子育てのパートナーとしてしみけんも参加しており、普段はあまり見せないスーツ姿で笑顔を見せている。「入学式の後、学校の必要書類記入したり持ち物全てに名前を書いたりした後、夜は家族でご飯に行きました」と報告している。
■ 横澤夏子
同期のニューヨーク、鬼越トマホークらからも一目置かれるピン芸人の横澤夏子。2017年7月に一般男性と結婚し、3姉妹を生み育てている。そんな横澤は今年が長女の小学校入学式。Instagramに「長女の小学校入学式でした！」と報告するとともに「ぽかぽか、途中参加させていただけて ありがたいあたたかい番組ぽかぽかでした！」と番組の配慮に感謝している。
そんな横澤はパンツスタイルで入学式に向かう自身と、かわいらしいピンクのランドセルに黄色い学生帽というスタイルの長女が手をつなぐ、ほほ笑ましい2ショットを公開している。
■安田美沙子
2000年代におっとりした京都弁の癒し系グラドルとしてブレイクした安田美沙子。2014年3月にファッションデザイナーと結婚し、2人の息子を生み育てている。
そんな安田は今年、次男が小学校に入学した。Instagramには「入学式コーデ」とつづり、紺色のセットアップに同系色のパンプス、さらに黒のバッグを合わせたフォーマルな装いを披露した。合わせたパールのネックレスについては「母から結婚祝いに貰ったパールをつけて」と説明している。
引用：
「矢口真里」Instagram（@mariyaguchi_official）
「近藤千尋」Instagram（@chipichan.1215）
「みかん」Instagram（@mikan02241984）
「はあちゅう」ブログ
「横澤夏子」Instagram（@yokosawa_natsuko）
「安田美沙子」Instagram（@yasuda_misako）
【写真】参考になる！ 有名人ママたちの入学式コーデ（全14枚）
■ 矢口真里
モーニング娘。、ミニモニなどの元メンバーで、タレント・矢口真里。2018年3月に再婚した男性との間に生まれた2児を育てている。そんな矢口はInstagramで「新入生の皆様おめでとうございます！！ 我が家も先日長男の入学式でした」と報告し、2019年8月に誕生した長男、夫との親子3ショットを公開した。
■ 近藤千尋
モデルでお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久とのおしどり夫婦として知られる近藤千尋。今年は次女の小学校入学だった。近藤は「次女が小学生になるタイミングで お勉強机を買いました」と報告し、真っ白な学習机と椅子のセットが2組、仲良くならんだ光景をパシャリ。
「無事に入学式もおわり 娘の成長にうるっとしながら」「親にしてくれてありがとうと毎回思う」と親としての娘への“感謝”をつづりながら、太田と2人で写る入学式に出席した模様を公開。太田は濃紺のスーツであるのに対し、近藤も同系統の色のフォーマルに白いスカーフをつけている。
■ みかん
元オセロ・松嶋尚美、黒柳徹子などのネタで知られるものまねタレントのみかんは、長女が小学校入学を迎えたことを報告。入学式での親子3ショットを披露した。
2011年に結婚し、同年に第1子男児を、そして2019年に第2子女児を出産しているみかん。彼女が「今日は下の娘の入学式でした」と投稿したのは、小学校の前で撮影されたオフショット。写真には“にゅうがくしき”と書かれた看板の前でみかんと夫、そして長女が仲良く並んでいる。夫がスーツ、娘がかわいらしいグレーのワンピース、パープル調のトップスに対して、みかん本人はホワイトのジャケットパンツのセットアップにインナーは紺色のブラウスを着ている。
元人気癒し系グラドルはフォーマルな装い！
■ はあちゅう
人気ブロガーで、はあちゅうは、事実婚関係にあったしみけん（2022年9月に解消）との間に2019年9月、長男が誕生している。そんなはあちゅうはブログで「今日は長男の入学式でした！」と報告し、ボーンホワイトのジャケット＆パンツスタイルを公開している。
2枚目は親子3ショット。子育てのパートナーとしてしみけんも参加しており、普段はあまり見せないスーツ姿で笑顔を見せている。「入学式の後、学校の必要書類記入したり持ち物全てに名前を書いたりした後、夜は家族でご飯に行きました」と報告している。
■ 横澤夏子
同期のニューヨーク、鬼越トマホークらからも一目置かれるピン芸人の横澤夏子。2017年7月に一般男性と結婚し、3姉妹を生み育てている。そんな横澤は今年が長女の小学校入学式。Instagramに「長女の小学校入学式でした！」と報告するとともに「ぽかぽか、途中参加させていただけて ありがたいあたたかい番組ぽかぽかでした！」と番組の配慮に感謝している。
そんな横澤はパンツスタイルで入学式に向かう自身と、かわいらしいピンクのランドセルに黄色い学生帽というスタイルの長女が手をつなぐ、ほほ笑ましい2ショットを公開している。
■安田美沙子
2000年代におっとりした京都弁の癒し系グラドルとしてブレイクした安田美沙子。2014年3月にファッションデザイナーと結婚し、2人の息子を生み育てている。
そんな安田は今年、次男が小学校に入学した。Instagramには「入学式コーデ」とつづり、紺色のセットアップに同系色のパンプス、さらに黒のバッグを合わせたフォーマルな装いを披露した。合わせたパールのネックレスについては「母から結婚祝いに貰ったパールをつけて」と説明している。
引用：
「矢口真里」Instagram（@mariyaguchi_official）
「近藤千尋」Instagram（@chipichan.1215）
「みかん」Instagram（@mikan02241984）
「はあちゅう」ブログ
「横澤夏子」Instagram（@yokosawa_natsuko）
「安田美沙子」Instagram（@yasuda_misako）