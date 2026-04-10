「お母さんのご飯が食べたい」の裏にあった両親の苦労。ワガママを言った結果、娘の胸がざわついたワケ

筆者の話です。

帰省前、軽い気持ちで「巻きずし食べたいな」と母に伝えました。

その一言の向こうにあったものを、私は想像していなかったのです。

七輪の煙

帰省すると、玄関先に七輪が出ていました。

ぱちぱちと炭がはぜ、細い煙が空へ上がっています。

父は火を落とそうと炭を調節していました。

少しかがんだ背中がゆっくりとこちらを向きます。

「アナゴをあぶったんよ」

と七輪の意味を教えてくれました。それは、私がリクエストした巻きずしに欠かせない具材でした。

私は帰省前「次に帰ったらお母さんの巻きずしが食べたいな」と軽い気持ちで言いました。

自分では小さなわがままのつもりだったのです。

台所の手

玄関を上がると、台所では母と母の友人が並んで巻きずしを作っていました。

酢飯を広げ、具材を整え、巻きすをきゅっと締める。

「巻くのは結構力がいるんよ」

笑いながら言われ、私は母の手元を見ます。

指先は赤くなっていました。

甘く煮たかんぴょうや、何度も返して焼いた卵焼き。

具材の仕込みも一つひとつ手間がかかります。

近くのスーパーにしか行けない母は、親戚に頼んで大型店で食材をそろえていたと聞きました。

玄関では父が炭の様子を見ながら、香ばしくアナゴを焼き上げている。

私は、何気なく言ったあの一言を思い出しました。