スターズ･オン･アイス ジャパンツアー2026で来日

フィギュアスケートのアイスショー「スターズ･オン･アイス ジャパンツアー2026」は3〜5日の大阪公演（東和薬品RACTABドーム）を終え、10〜12日は東京辰巳アイスアリーナで東京公演が行われる。海外から来日した五輪メダリストは、オフアイスで出会った驚きの日本の技術を紹介。ファンからも感嘆の声が漏れた。

ミラノ・コルティナ五輪のアイスダンスで銀メダルを獲得したマディソン・チョックは、大阪公演でファンを魅了。自身のTikTokやインスタグラムでは、リンク外で目を見張った日本の技術を紹介している。

動画に映っていたのは森永乳業の「森永アロエヨーグルト」。スプーンですくったヨーグルトをフタの裏側にかけても、ヨーグルトはフタに付着せず流れるように滑っていた。日本企業の驚異の技術には、ファンからも感嘆の声が続出する。

「どうやってるんだ？！」

「日本はマジで私たち米国の先を行ってる」

「そのヨーグルト、もはや未来の食べ物じゃん」

「ヨーグルトのフタが不思議すぎる。どういう仕組みなんだ？」

「恒例の日本のヨーグルト動画だ！」

森永乳業は公式サイトで、フタには蓮の葉が水をはじく構造を取り入れた、などと説明している。



（THE ANSWER編集部）