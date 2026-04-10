滋賀県に住む友人から、「これ何だか分かりますか？」と写真を見せられた。写真には、草に覆われた石垣のようなものが写っている。

【画像】地域に長年住まう老女（91）を訪ねなければ判明しなかった…滋賀県に現存する“謎の遺構”の“まさかの正体”が判明する過程を写真で一気に見る



友人に見せられた謎の遺構

5メートル四方ほどの大きさで、綺麗に石が積まれた構造物は、かなり年季が入っているように見える。以前は完全に草に埋もれていたが、最近になって草刈りされたことで発見したのだという。

何らかの遺構と思われるが、文献を調べてもヒントが見つからず、全く想像もつかない。気になった私は、現地に行ってみることにした。

石が積まれた高さ5メートルほどの“謎の遺構”

滋賀県長浜市を流れる姉川の近くに、謎の遺構が鎮座していた。

石が積まれた高さ5メートルほどの構造物は、一部が崩れてしまっているが、堅牢な造りに見える。上部に2箇所丸い穴があり、下部には四角い取り出し口のような穴もある。

下部の穴を観察してみると、大きな石板で塞がれていて、わずかなすき間だけが開いていた。

現物を見ても正体が掴めなかったので、手始めにスマホで昔の航空写真を確認してみることにした。すると、最も古い昭和22年の航空写真に、既に謎の遺構らしきものが写っていた。

昭和33年の写真も同じだったが、昭和45年になると姿を確認できなくなる。使われなくなり、草に飲まれたのだろう。

このことから、昭和22年には既に存在し、昭和40年頃には使われなくなったと推測される。いずれも写真が不鮮明であるため判然としないが、周辺は田畑のようで、所々に円筒形のものが写っている。飼料の干し草をロール状に丸めた物かと思ったが、このあたりは牧場ではなさそう。干し草を栽培していたのだろうか。

周辺の状況と昔の航空写真から、謎の構造物は姉川から取水するなどの利水に関係する施設か、あるいは肥料を貯めておくサイロのようなものではないかと想像した。

姉川とは“姉川の戦い”で知られるあの姉川で、川の水は古くから農業などに利用されてきた。流域には多くの分水施設などがあり、この遺構も分水や利水に関係する物ではないかと考えた。

また、謎の遺構の周辺は田畑であり、上部の穴は堤防と同じ高さで、下部の穴は人がしゃがんで入れるほどの大きさがあった。

そのため、堤防から肥料を投入し、下から運び出していたのではないかと考えた。

近所の方への聞き込みを開始

しかし当然、何の確証もない。これは近所の方に聞くしかないと思っていると、たまたま80歳ぐらいの男性が自転車で通りがかったので尋ねてみた。

すると、詳しくは分からないとしながらも、「あれは姉川の水を分けるもんや」と教えてくれた。姉川の水を分流あるいは取水していた跡ではないかという。私の想像とも一致していた。証言を裏付けようと、すぐ近くを流れる姉川から遺構に至る流路の痕跡を探してみた。詳しく観察した……のだが、そのような痕跡は何も見当たらなかった。

早々に解決したと思いきや、むしろ謎が深まってしまった。そこで、この地区を管轄するまちづくりセンターを訪ねてみた。

土曜日だから閉まっているかもと心配していたが、幸いにも人がいた。センターの方も遺構のことはご存知だったが、詳細は分からないという。

「おそらく、姉川の水路関係の遺構じゃないでしょうか」

自転車の男性と同じことをおっしゃった。しかし、こちらは現地を捜索して川と繋がっている形跡がないことを確認している。これで結論とするには納得できない。さらに聞き込みを進めてみることにした。

謎の遺構と川を挟んだ対岸は別地区になるが、こちらにもまちづくりセンターがある。現地に赴き、早速尋ねてみた。しかし、対応してくれた男性は「たぶん姉川の水路に関係するものじゃないでしょうか」という。

こちらでも明確な回答は得られないかと思っていると、奥に行ってどこかに電話をかけて聞いてくれていた。この時点では記事に書くことは想定していなかったため、趣味で調べているとしか言っていない。それなのにわざわざ電話で聞いて頂いて、申し訳ない気持ちで待っていた。

すると奥から「えー！ そうなんですか！」という声が聞こえてきた。男性が戻ってくるなり「いやー、私もびっくりしたんですけど、水路じゃなさそうです」という。詳しくは直接聞いてほしいということで、電話先のお婆さんの家を教えてもらい、伺うことになった。

朝からあちこち巡った挙句、最終的には一人の老女が全ての鍵を握っているという展開にドキドキしながら、教えて頂いたご自宅に向かう。

「こんなばあに何を聞きたいんや」

話を聞かせてくれたのは、長浜市に住む小林泰子さん（91歳）だった。軒先でここに来た経緯を簡単に説明すると「こんなばあに何を聞きたいんや」と笑顔で迎えてくれた。

そして、謎の遺構の画像を見せると、「あれはな、イシバイを作ってたハイガマや」と即答された。イシバイは石灰、ハイガマは石灰を焼く窯のこと。つまり、石灰岩を高温で焼成し、石灰肥料を製造するための窯、石灰窯だったというのだ。

私も当初、見た目が石灰の焼成炉に似ているとは感じていた。しかし、当地は直近の産出地である伊吹山まで、直線距離で5キロほど離れている。石灰の焼成炉は、原則として石灰鉱山のすぐ近くにしか存在しないため、焼成炉ではなく肥料を貯めておくサイロではないかと想像していたのだ。

しかし、当時の姉川にはダムがなく、河原に上流から流れてきた石灰岩がたくさん転がっていたのだという。河原の石灰岩を拾い集め、木炭か石炭と一緒に窯へ入れて焼成し、石灰肥料を作っていた。川を流れてきた石灰岩を拾い集めて焼成していたとは、目からウロコが落ちる思いだ。

河原にある大きな石は庭石などに使い、小さな石のことを“死に石”と呼び、これをハイガマに入れていた。木炭または石炭を用いて数日かけて焼き、水をかけて石灰肥料が完成する。その工程に、1週間ほどかかっていたという。当時はハイガマの上に簡単な小屋があり、焼いている時は煙が上がっていたそうだ。

手広い商売ではなく、個人の方が近隣の畑で使う分だけを生産し、売っていたそうだ。車がなかった時代、川を流れてきた石灰岩を使い、地区内で使う分だけ肥料を作っていたというのは、非常に理にかなっている。石灰肥料は天秤で量り、藁で編んだ俵に詰めて運んでいたという。航空写真を見て干し草ロールだと思っていたものは、実は石灰肥料が詰まった俵だったのだ。

目をキラキラと光らせ、少女のように話す“愛しい老女”

小林さんの畑もこの近くにあり、サツマイモを栽培するためにイシバイを使っていた。当時は子供だったが、ハイガマに登って遊んだり、雨が降るとハイガマの取り出し口に腰をかけて雨宿りしたという。昭和30〜40年ぐらいになると、より便利な化学肥料が入ってくるようになり、ハイガマは使われなくなった。

上り坂で往生する荷車を押していたことや、近くの山のU字溝を滑り台の代わりにして遊んでいたことなど、ハイガマ以外にも小林さんが幼かった頃の貴重な話をたくさんお聞きした。

「昭和一桁のババアが遊ぶとこなんかあらへんで、姉川で泳いだり、えらいやんちゃなおばあちゃんや」

そう話す小林さんの目がキラキラと光り、少女のように見えた。大正時代からムシロを叩くために使っていた竹の棒が今も残っているということで、現物も見せていただいた。80年前の出来事をご本人から直接、生の言葉で聞けるというのは、とても刺激的で楽しい時間だった。

突然の訪問にもかかわらず長時間にわたってお話を聞かせて頂いたことにお礼を述べて失礼したが、最後まで小林さんは「おおきにおおきに」と言って見送ってくれた。

小林さんのお話を聞くと、現場をもう一度見たくなった。その日は夕暮れになってしまったので、後日、改めて現地を訪れた。

最も見たかったのは、姉川の河原だ。現在は伊吹山との間にダムが出来てしまったので石灰岩が流れてくることはもうないが、当時の石灰岩がまだ残っているのではないか。そう思って河原に下りると、灰色の石灰岩があちらこちらに落ちていた。

かつてはもっとたくさん落ちていただろうから、地区の畑で使うぐらいの石灰肥料であれば、十分賄えたのだろう。

続いて石灰窯を改めて観察した。上の口は投入口だろう。

中を覗き込むと、一部がレンガ造りになっている。内部の温度は1000度に達するため、耐火構造になっているのだろう。

下の取り出し口周辺は、一部にコンクリートが使われているため、明治から大正時代に造られたものではないかと思う。

石灰の出口からは粒度の細かい粉が出てくるため、大半を石で塞いで少しずつ出てくるように工夫されているようだ。

石灰窯の周りを見ていると、石灰岩ではなく、焼成した石灰の粉が固まっているようなものが落ちていた。黒い燃えカスのようなものもあった。おそらく、焼成後に不純物が多い部分を取り除いてここに捨てていたのだろう。

中には燃え残った石炭かコークスのようなものまで落ちていた。

もう一度訪れたことで、小林さんにお聞きした話の解像度がより上がった気がした。

忘れ去られつつある“地域の記憶”

小林さんに話をお聞きした際「ハイガマのことを覚えてる人はおらん」とおっしゃっていた。小林さんは同じ地区から嫁いできたため、ここで幼少期を過ごしている。ほとんどの女性は他地区から嫁いでくるので、それ以前のことは知らない。

また、小林さんは非常に鮮明に当時のことをお話しくださるので、とても助かった。

色々な偶然が重なり、このタイミングで小林さんに話を聞くことができたのは、本当に幸運だった。何かが違っていれば、複数の方が証言した水利関係の遺構だと結論づけてしまっていた可能性が高い。

こうしたことは、実は全国各地で起こっていることだと思う。文書に残らないような日常の記録は、年月の経過とともに忘れられてしまい、ある時を境に遡ることが不可能になる。失われゆく地域の記憶を少しでも留められるよう、私は今後も多くの人に話を聞いて回りたいと思う。

撮影＝鹿取茂雄

（鹿取 茂雄）