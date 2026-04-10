エバース、大阪で地上波冠特番…通天閣ビジュアル 矢野パイセン率いる“上方モンスターズ”とバトルへ
お笑いコンビ・エバース（佐々木隆史、町田和樹）の関西ローカル地上波冠特番『エバースの召喚！上方バトルモンスターズ』が、ABCテレビで17日深夜に放送されることが決まった。
【場面カット】貴重…エバースの大阪での姿 コテコテのおっさん登場、うどん早食い対決も
エバースは『M-1グランプリ』2年連続決勝進出、『ABCお笑いグランプリ』優勝と、飛ぶ鳥を落とす勢い。さらに『第11回上方漫才協会大賞』を受賞したことを記念したバラエティー特番となる。
しかし、その栄光に待ったをかける存在が…。「上方の賞やのに、大賞獲ったのが東京の芸人やとは何事や！」と、嫉妬の炎を燃やす矢野パイセン（矢野兵動・矢野勝也）率いる「上方モンスターズ」がエバースを強襲する。
「上方の本当の恐ろしさ」を知らしめるべく、ベテラン芸人たちがエバースに突きつけたのは、漫才…ではなく、まさかの「異種格闘バトル」。果たしてエバースは、この刺客たちを退け、真の王者として大阪に君臨できるのか。
■『エバースの召喚！上方バトルモンスターズ』
ABCテレビ 4月17日（金）深夜0時24分〜（関西ローカル）
※TVer、ABEMAで見逃し配信
出演：エバース、まるむし商店 東村雅夫、矢野・兵動 矢野勝也、川畑泰史（吉本新喜劇）、兼光タカシ、しげ、豪快キャプテン 山下ギャンブルゴリラ、天才ピアニスト ますみ、タイムキーパー ひでき
【場面カット】貴重…エバースの大阪での姿 コテコテのおっさん登場、うどん早食い対決も
エバースは『M-1グランプリ』2年連続決勝進出、『ABCお笑いグランプリ』優勝と、飛ぶ鳥を落とす勢い。さらに『第11回上方漫才協会大賞』を受賞したことを記念したバラエティー特番となる。
しかし、その栄光に待ったをかける存在が…。「上方の賞やのに、大賞獲ったのが東京の芸人やとは何事や！」と、嫉妬の炎を燃やす矢野パイセン（矢野兵動・矢野勝也）率いる「上方モンスターズ」がエバースを強襲する。
■『エバースの召喚！上方バトルモンスターズ』
ABCテレビ 4月17日（金）深夜0時24分〜（関西ローカル）
※TVer、ABEMAで見逃し配信
出演：エバース、まるむし商店 東村雅夫、矢野・兵動 矢野勝也、川畑泰史（吉本新喜劇）、兼光タカシ、しげ、豪快キャプテン 山下ギャンブルゴリラ、天才ピアニスト ますみ、タイムキーパー ひでき