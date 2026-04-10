◆よく使われる人と対等でいられる人の決定的な違い

誰にでも、悩みや不安は尽きないもの。とくに寝る前、ふと嫌な出来事を思い出して眠れなくなることはありませんか。そんなときに心の支えになるのが、『精神科医Tomyが教える 1秒で不安が吹き飛ぶ言葉』（ダイヤモンド社）。ゲイであることのカミングアウト、パートナーとの死別、うつ病の発症――深い苦しみを経てたどり着いた、自分らしさに裏打ちされた説得力ある言葉の数々。心が沈んだとき、そっと寄り添い、優しい言葉で気持ちを軽くしてくれる“言葉の精神安定剤”。読めばスッと気分が晴れ、今日一日を少しラクに過ごせるはずです。

自分ばかりが歩み寄っていませんか？

4月は新しい環境での生活が始まることが多い時期です。新しい環境に入ると、人はどうしても「全力で馴染もう」と頑張ってしまいがちですが、その過剰な努力は一度やめてみてはいかがでしょうか？

そもそも、なぜ自分ばかりが馴染まなければならないのでしょうか。本来であれば、環境側（相手）と自分の双方がお互いに歩み寄るべきものです。もちろん、新参者が新しい環境に馴染む努力は必要ですが、頑張りすぎるとしんどくなってしまいます。

「この環境は自分に合わない」「無理をしている」といった精神的なダメージのほうが大きくなりかねません。

動けば動くほど

「下っ端」扱いされてしまうリスク

もう一つ大きな理由として、自分からあれこれとよく動く人は、本能的に「自分より立場が低い」と見られてしまう可能性があります。動物の世界でも組織のなかでも、トップ（ボス）はどっしりと構えてあまり動きません。ちょこまかと動くのは、たいてい立場が下の存在です。

人間の頭の中にもそうした認識が無意識にあるため、自分が頑張って馴染もうと動き回ると、後々やりづらくなったり、都合よく使われて嫌な役回りを押し付けられたりしがちです。結果として、そこにいるのが苦しくなり、心をすり減らしてその場に居られなくなってしまうのは、決して健全な状態とはいえません。

目指すべきは「過剰適応」ではなく

「ほどほどの適応」

私自身も、体も声も大きく少しユニークなキャラクターをしているため、新しい場所に行くと警戒されたりジロジロ見られたりすることがあります。若い頃は一生懸命馴染もうとしましたが、かえって関係がこじれることに気づきました。

もちろん、相手を不愉快にさせるのはよくありません。職場であれば「仕事が円滑に回る」程度の配慮があれば十分です。もし、それ以上に自分からすり寄るような行動をとるのなら、「将来の評価のため」「やりたいポジションのため」など、何のためにやるのかという出口戦略を明確に持って動くべきです。

一番気をつけたいのは「過剰適応」です。適度に適応することは大切ですが、過剰に適応して心身をすり減らし、結果的にその場にいられなくなってしまえば、まったく適応できていないのと同じ結果になってしまいます。

「対等」な関係性を忘れず、マイペースに

適応には「ちょうどいい塩梅」があります。職務規定に違反せず、挨拶をきちんと返し、任された仕事をする。それで十分なのです。例えば「みんなで一緒にランチを食べる」といった,なんとなくの雰囲気や謎のローカルルールにまで律儀に合わせる必要はありません。

あれこれと口出しをしてくる人がいても、「はいはい」と適当に聞き流して、相手の言いなりにならない印象を与えるくらいでよいのです。相手に無礼を働いていいという意味ではなく、お互いの尊厳を保った上での「対等感」が大切です。

労働を提供し、その対価を得ている以上、立場が下だからといってへりくだる必要はありません。この4月の時期、知らないうちに全力で馴染もうと「過剰適応」していないか、一度立ち止まって振り返ってください。やりすぎていると感じたら、少し気を回すのをやめて、ぼちぼちマイペースでいきましょう。

※本稿は『精神科医Tomyが教える 1秒で不安が吹き飛ぶ言葉』（ダイヤモンド社）の著者による特別原稿です。